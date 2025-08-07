Özel: İBB borsası çetesi var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 43’üncüsünü Tuzla’da gerçekleştirdiği Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitinginde yaptığı konuşmada, aralarında bazı savcıların ve onlara aracılık yapan avukatların bulunduğu bir grubu çete olarak niteleyerek, bu isimlerin İBB davası borsası oluşturduğunu ileri sürdü.

Özel “Milyonlarca dolarlık bir borsayı deşifre etmek hepimizin elinde. Samimi çağrımdır. HSK’ya tarih, gün, saat, dekont vereceğiz. HSK‘ya ilgili avukatın 40 dakikalık telefon, WhatsApp görüşmesinin ses kaydının dökümünü vereceğim. O döküme göre işlem başlatır ve kanıta ulaşmak isterse ses kaydı, HSK murakıplarının elindedir, emrindedir” ifadesini kullandı. İstanbul - Anka

Okunma Sayısı: 246

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.