ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 AĞUSTOS 2025 CUMA - YIL: 56

Özel: İBB borsası çetesi var

07 Ağustos 2025, Perşembe 17:00
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 43’üncüsünü Tuzla’da gerçekleştirdiği Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitinginde yaptığı konuşmada, aralarında bazı savcıların ve onlara aracılık yapan avukatların bulunduğu bir grubu çete olarak niteleyerek, bu isimlerin İBB davası borsası oluşturduğunu ileri sürdü.

Özel “Milyonlarca dolarlık bir borsayı deşifre etmek hepimizin elinde. Samimi çağrımdır. HSK’ya tarih, gün, saat, dekont vereceğiz. HSK‘ya ilgili avukatın 40 dakikalık telefon, WhatsApp görüşmesinin ses kaydının dökümünü vereceğim. O döküme göre işlem başlatır ve kanıta ulaşmak isterse ses kaydı, HSK murakıplarının elindedir, emrindedir” ifadesini kullandı.

İstanbul - Anka

