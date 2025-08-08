TÜİK marifetiyle maaşların 1/3’üne el konuldu

Karar yazarı İbrahim Kahveci İstanbul Ticaret Odası ile TÜİK fiyat endeksleri arasında farkın giderek açıldığını belirterek, ‘’Peki, bu fark ne ifade ediyor? Bugün maaşını TÜİK enflasyonuna göre alan herkesin maaşları olması gerekenden yüzde 34 seviyelerinde daha düşük kalmıştır. Ya da maaşlarının 1/3’ü TÜİK verileri neticesinde yok edilmiştir’’ dedi.

Üretici bir litre süt satıp bir bardak çay içemiyor

Enflasyon karşısında eriyen maaşlar görülmeli

Emeklinin zammı gitti - Halk TÜİK’e inanmıyor - Çay, simit bile lüks Bu yılın ilk 7 ayında TÜİK fiyat artışı yüzde19,08 iken İTO 1995 Geçinme Endeksi’nin yüzde 22,42 arttığına dikkat çeken Kahveci, yazısında şunları söyledi: “Sorun tam olarak 2022 yılı Nisan ayında başlıyor. Yani TÜİK’in madde sepeti listesini yayından kaldırma tarihinde. Çok ama çok ilginç. Mart 2022’de 100 lira olan bir ürün TÜİK’e göre Temmuz 2025’de 275 liraya yükselmiş (%175 artış). Oysa aynı dönemde İTO’ya göre fiyatlar 100 liradan 379 liraya yükseliyor (%279 artış).” Haber Merkezi

