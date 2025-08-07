"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Putin-Trump görüşmesi ilerleyen günlerde yapılacak

07 Ağustos 2025, Perşembe 14:04
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin ilerleyen günlerde yapılması konusunda mutabık kalındığını belirterek, "Taraflar, hazırlıklara başladı." dedi.

Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ile Trump'ın bir araya gelmesi ihtimalini değerlendirdi.

 

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Putin tarafından dün kabul edildiğine dikkati çeken Uşakov, görüşmenin yapıcı olduğunu söyledi.

 

Uşakov, "Her iki tarafın da görüşmenin sonuçlarından memnun kaldığını düşünüyorum. Ukrayna krizinin çözümüne yönelik ortak çalışmaların sürdürülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Rusya-ABD ilişkilerinin, son yıllardaki gelişmelerden önemli ölçüde farklı, karşılıklı yarar sağlayan, tamamen farklı bir senaryoya göre inşa edilebileceği bir kez daha vurgulandı." diye konuştu.

Putin ile Trump'ın bir araya gelme ihtimaline ilişkin Uşakov, "ABD tarafının teklifi üzerine önümüzdeki günlerde en üst düzeyde ikili görüşmenin yani Putin-Trump görüşmesinin yapılması konusunda mutabık kalındı. Taraflar, hazırlıklara başladı. Görüşme yeri üzerinde de mutabık kalındı. Bu, ilerleyen zamanda bildirilecek. Önümüzdeki hafta, Putin ve Trump'ın görüşmesi için bir referans olarak belirlendi ancak hazırlıkların kaç gün süreceğini söylemek zor." ifadelerini kullandı.

Witkoff'un, Putin, Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında üçlü görüşme yapılması fikrini de dile getirdiğini ancak Rus tarafının bu konuyu yorumsuz bıraktığını aktaran Uşakov, "Öncelikle Trump ile görüşme hazırlıklarına odaklanmayı teklif ediyoruz. Bu görüşmenin başarılı ve üretken olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile dün başkent Moskova'da görüşmüş; Kremlin, Ukrayna konulu görüşmesinin faydalı ve yapıcı olduğunu açıklamıştı.

Moskova Borsası, Putin-Trump görüşmesi beklentisiyle yükselişe geçti

Moskova Borsası (MOEX), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilecek görüşme beklentisiyle yüzde 4,5 yükseldi.

MOEX, Kremlin’den gelen “Putin ile Trump görüşmesi konusunda anlaşma sağlandı” açıklamasının ardından yüzde 4,5 değer kazanarak, 2.888 puanın üzerine çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 4,5 artışla 1.134 puan oldu.

Rus rublesi de dolar karşısında yüzde 0,79 değer kazanırken, dolar/ruble paritesi 79,45 seviyesine indi.

Putin'in ekonomi temsilcisi Dmitriyev, muhtemel "Putin-Trump görüşmesi"ni değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin teyit edildiğini belirterek, "Bu, tarihi bir görüşme olabilir." dedi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, X üzerinden yaptığı açıklamada, Putin ile Trump arasında gelecek hafta bir görüşmenin gerçekleşebileceğine yönelik açıklamaları değerlendirdi.

Karşılıklı diyaloğun kazanmaya devam edeceğini belirten Dmitriyev, "Rusya, Putin-Trump zirvesinin önümüzdeki hafta gerçekleşebileceğini ve zirve hazırlıklarının devam ettiğini teyit etti. Bu, tarihi bir görüşme olabilir." ifadelerini kullandı.

AA

