Gazze susuz

Gazze Belediyesi, İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürüğü saldırılarda su kuyuları ve su şebekesini hedef alması nedeniyle Gazze kentindeki Filistinlilerin “ciddi susuzluk ve su eksikliği” sıkıntısı çektiğini duyurdu.

Bölge halkının suya erişmek için yaklaşık 1,5 kilometre yürümek zorunda kaldığı ifade edildi. Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsnü Mehna, İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze kentinde 42 su kuyusu ve deniz suyu arıtma tesisini yerle bir ettiğini söyledi. Filistin Merkezi İstatistik Bürosu ve Filistin Çevre Kalitesi Kurumundan 5 Haziran’da yapılan ortak açıklamada, “Gazze Şeridi’ndeki mevcut suyun, saldırı öncesindeki toplam suyun yaklaşık yüzde 10 ila 20’si kadar olduğu tahmin ediliyor” bilgisine yer verilmişti. AA

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