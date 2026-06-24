Yargı paketinde “adalet” yok

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 12. Yargı Paketi’ne ilişkin, “Yargı paketi mağduru görecek, sanığı hukukun güvencesi içinde tutacak, infazdaki eşitsizliği giderecek, cezaevindeki insanlık dramını çözecek, AYM kararlarını tartışmasız uygulatacak ve dijital çağın suçlarına karşı gerçek faile ulaşacak bir irade taşımalıdır. Bu pakette o iradeyi göremiyoruz. Yani pakette teknik madde çok fakat vatandaşın beklediği adalet başlıkları yok” dedi.

Şahin, AKP tarafından TBMM Başkanlığına sunulan 12. Yargı Paketi’ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cezada adalet, infazda eşitlik, cezaevlerindeki kapasite sorunu, hasta tutuklu ve hükümlülerin durumu, KHK mağduriyetleri, uzun tutukluluk ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması gibi başlıkların pakette yer almamasını eleştirdi. Ankara - Mehmet Kara

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