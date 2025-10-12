Damacana su lüks oldu

Son bir yılda içme suyu fiyatlarındaki artış, vatandaşın cebini ciddi şekilde zorlamaya başladı.

Bu dönemde damacana suya ortalama iki defa, bazı markalarda ise üç defa zam geldi. 19 litrelik damacananın fiyatı markasına göre (eve istendiğinde) 135 liradan başlayıp 190 liraya kadar çıkıyor. Ekonomi’nin haberine göre, eğer elinizde iade edeceğiniz bir damacana yoksa, 250 ila 300 liraya kadar varan ücretlerle karşılaşmak mümkün. Geçen yıla kıyasla fiyatlar en az yüzde 50 oranında artmış durumda. Haber Merkezi

