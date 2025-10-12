İsrail, Suriye'nin güneybatısına baskın düzenledi

İsrail ordusunun, Suriye’nin güneybatısında yer alan Kuneytra ili kırsalındaki Muallaka köyüne baskın düzenleyerek, bölgede yol kontrol noktası kurduğu bildirildi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, İsrail ordusuna ait üç askeri araçtan oluşan konvoy, yasa dışı şekilde Suriye’nin güneybatısında yer alan Kuneytra ilinin Muallaka köyüne girdi. İsrail askerleri, Muallaka köyüne baskın düzenleyerek yol kontrol noktası kurdu. Bölgede yasa dışı askeri faaliyet yürüten İsrail askerlerinin, sivillerin geçişine izin vermediği ve bazı yolları kapattığı belirtildi. Öte yandan İsrail ordusuna ait keşif uçaklarının, Suriye hava sahasını ihlal ederek Kuneytra'nın güneyinde uçuşlar gerçekleştirdiği bildirildi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül 2025’e kadar 1000'den fazla hava saldırısı ve 400’ün üzerinde kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı. AA

Okunma Sayısı: 278

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.