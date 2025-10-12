"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EKİM 2025 PAZAR - YIL: 56

Fiyatlar 4 yılda uçtu

12 Ekim 2025, Pazar 19:36
2021’den bu yana hayatın hemen hemen her alanında yaşanan zam fırtınası asgarî ücretlinin mutfağını vurdu.

Bir alışveriş sepetinde bugün yer alan temel gıda fiyatları 2021 ile karşılaştırıldı. Sözcü gazetesinden Ali Can Polat’ın haberine göre 25 üründen oluşan bir alışveriş sepeti, asgarî ücretin 3.577 TL olduğu 2021’de, 842.04 TL tutuyordu. Asgarî ücretli bir çalışan 2021’de bu sepeti 4.2 kere satın alabiliyordu. Aradan geçen 4 yıl 7 ayda asgari ücret 6.17 kat artırıldı. Buna rağmen asgarî ücretlinin bu sepeti alım gücü eridi. Bugün aynı sepet yüzde 878 zamlı şekilde 8.237 TL’ye alınabiliyor. Bugün asgarî ücretli bu sepeti sadece 2.6 kere doldurabiliyor.

Haber Merkezi

