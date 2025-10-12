"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

"Kayıp ve kaçakların azaltılmasıyla su kayıpları önlenebilir"

12 Ekim 2025, Pazar 15:38
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, kentlerde şebekelerde yaşanan kayıp ve kaçakların azaltılmasıyla su kayıplarının önlenebileceğini belirtti.

Konukcu, Trakya'da 2010 yılından itibaren yağışların beklenenden çok daha düşük seviyede olduğunu, sıcaklıkların ise son yıllarda arttığını söyledi.

Su sıkıntısının gelecek yıllarda daha fazla hissedilebileceğini aktaran Konukcu, "Son yıllardaki iklim değişikliği ve yağışlardaki değişimler ciddi kuraklık yaşanacağını ve önlemlerin bugünden alınması gerektiğini gösteriyor. Şu anda Tekirdağ'da ve Trakya'da su kaynakları yetersiz. Özellikle yüzey su kaynaklarının büyük bir kısmı kirlenmiş. Her ne kadar ciddi önlemler alınsa da hala kirli ve büyük bir kısmı kullanılamıyor." diye konuştu.

Konukcu, suyun bilinçli kullanılmasının hayati öneme sahip olduğunu, herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.

Sanayi ve tarım sektörlerinin su kullanımında dikkatli olması gerektiğini aktaran Konukcu, şunları kaydetti:

"Sulama sistemleri modernize edilerek veya sulama yöntemlerinin teknolojisini artırarak su tasarrufu mümkün. Bitkiye ihtiyaç duyduğu dönemde ihtiyaç duyduğu kadar su verilmeli. Aslında Trakya'da su kaynaklarını düşündüğümüz zaman sulu tarım pek tavsiye edilmiyor. Kuru tarım üzerinde daha ciddi durulması gerekiyor. Toprağın su tutma kapasitesi yüzde 50 artırılabilir. Aslında bu yeşil su olarak tabir edilen yağmur suyuna karşılık geliyor. Hiç barajlardaki göletlerdeki suya dokunmadan, mavi suya dokunmadan sudan maksimum düzeyde faydalanma anlamına geliyor."

Konukcu, su sıkıntısı yaşamamak için yağışlı dönemlerde suyun depolanmasının önemli olduğunu ifade etti.

Şehirlerdeki şebekelerde kayıp ve kaçak sorunlarının çözülmesinin ciddi su kaybını önleyeceğini dile getiren Konukcu, "Trakya'nın nüfusu gerçekten kalabalık bir nüfus. Su tüketimi çok fazla. Şehirlerdeki ortalama su kaybı, kayıp kaçak miktarı yüzde 40 civarında. Yüzde 40'ı yüzde 20'ye çekmiş olsak ne olur? Her 10 litreden 2 litre su kazanmış oluruz. Yani 12 aydan, 2-2,5 ay kurtarmış oluruz ki yaz döneminde aslında küçük bir basit önlemlerle kuraklığı önlemiş oluruz. Aslında bu tedbirler her üç sektörde de ciddi bir şekilde alınır ve halk bilinçlendirilirse bunu başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

AA

