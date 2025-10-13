Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

En yüce sıfatlar Allah’ındır. Kudreti her şeye galip olan ve her işi hikmetle yapan da Odur.

Nahl Suresi: 60

HADİS:

Ey Allah’ın kulları! Ya saflarınızı dosdoğru tutarsınız, ya da Allah kalplerinizi birbirinden ayırır.

Camiü’s-Sağir, No: 2617