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13 ARALIK 2024 CUMA - YIL: 55

Gerçekler veto edilemez

13 Aralık 2024, Cuma 03:11
Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Aslı Güven, İsrail’in BM kararları, uluslararası hukuk ve Uluslararası Adalet Divanına (UAD) karşı saygısızlığına güçlü bir şekilde karşı çıkılması gerektiğini belirtti.

Güven, “Veto bir karar tasarısının geçmesini engelleyebilir ancak gerçekleri susturamaz ve adaletin acil gereksinimini yok edemez. Gerçekler veto edilemez” vurgusunda bulundu. Güven, üye ülkeleri Gazze’de acil, şartsız ve kalıcı ateşkes ile BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) destek çağrısında bulunan söz konusu karar tasarılarını desteklemeye davet etti. “Tarih, kimin harekete geçme konusunda başarısız olduğunu ve kimin barışın yanında durduğunu hatırlayacak” diyen Güven, Gazze’deki durumun insan hakları ve uluslararası hukuka olan bağlılığın bir sınaması da olduğunu dile getirdi. Güven, “İsrail’in BM kararları, uluslararası hukuk ve Uluslararası Adalet Divanına (UAD) karşı saygısızlığına güçlü bir şekilde karşı çıkılmalıdır” dedi.

AA

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