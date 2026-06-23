Özel okul ücretleri rekor seviyeye ulaştı

2026-2027 eğitim öğretim yılı kayıt döneminde özel okul ücretleri rekor seviyelere ulaştı. Bazı özel liselerde yıllık eğitim bedeli 2,5 milyon TL’yi aşarken, yemek, servis, yatakhane ve kırtasiye giderleriyle birlikte toplam maliyetin 3 milyon TL’ye yaklaştığı bildirildi.

Yüksek ücretli okullar arasında yer alan yabancı ve köklü liselerde eğitim ücretleri 1 milyon TL’nin üzerine çıkarken, bazı uluslararası okullarda yıllık öğrenim bedeli 2,7 milyon TL seviyesine ulaştı. Kolejlerde ise ücretler okulun bulunduğu şehir, kampüs imkânları, eğitim dili ve sunduğu hizmetlere göre değişiklik gösteriyor. Uzmanlar, servis, yemek ve diğer ek harcamaların toplam maliyeti yüzde 30-40 oranında artırabildiğine dikkat çekerek, velilere kayıt öncesinde tüm gider kalemlerini dikkate alarak bütçe planlaması yapmaları tavsiyesinde bulunuyor. Haber Merkezi

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