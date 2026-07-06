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6 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Girit Adası'nda orman yangınları

06 Temmuz 2026, Pazartesi 18:55
Yunanistan'da Girit Adası'nın Yerapetra ve Afrati bölgelerinde orman yangını çıktığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin yapılan paylaşımda bugün müdahale edilen yangınlara ilişkin bilgi verildi.


Buna göre, Yerapetra Belediyesi sınırlarındaki tarımsal ve ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına hem karadan hem de yangın söndürme helikopterleriyle müdahale başlatıldı.

Girit'in Kandiye iline bağlı Vianu Belediyesindeki Afrati bölgesinde de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Son 2 günde 96 alanda yangın çıktı

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, yaptığı açıklamada, ülkede son 2 gündür yaşanan orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi.

Marinakis, son 2 günde ülkede tarımsal alan ve ormanlık alanda olmak üzere 96 farklı noktada yangın çıktığını aktardı.

Son 24 saatte, Oinoi ve Oraiokastro bölgelerindeki orman yangınlarının oldukça zorlayıcı olduğunu belirten Marinakis, birçok yangının eş zamanlı çıkması sebebiyle söndürme çalışmalarında büyük çaba sarf edildiğini kaydetti.

Marinakis, yangına sebebiyet verdikleri şüphesiyle 1-5 Temmuz tarihlerinde 20 kişinin gözaltına alındığını aktararak, toplam 55 bin avroluk 20 idari ceza kesildiğini dile getirdi.​​​​​​​

Yunanistan'ın Oraiokastro bölgesindeki yangın sebebiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Selanik kenti yakınlarındaki Oraiokastro bölgesinde 4 Temmuz'da çıkan orman yangınında bir kişi daha öldü.

Alevlerin evine yaklaştığını gören 53 yaşındaki kadının kalp krizi geçirdiği ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığı belirtilen haberlerde, böylece ölenlerin sayısının 3'e yükseldiği kaydedildi.

Aynı yangında daha önce 66 yaşındaki bir erkek ile 12 yaşındaki oğlu ölmüştü.

AA

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