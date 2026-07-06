ÇAYKUR’dan çaya yine zam

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 15 daha zam yaptı.

Edinilen bilgilere göre, yeni fiyat listeleri toptancı bayilere ve distribütörlere gönderilmeye başlandı. BloombergHT’nin haberine göre; tüm kuru çay türlerinde geçerli olacak ortalama yüzde 15’lik zammın yarın (6 Temmuz) itibarıyla geçerli olacağı öğrenildi. Hatırlanacağı üzere Çaykur, kuru çaya 8 Nisan tarihinde yüzde 10 oranında zam yapmıştı. Ardından 22 Mayıs tarihinde ise yüzde 15’lik ikinci zam haberi gelmişti. Böylece son üç ayda çaya toplam yüzde 45,5 zam yapılmış oldu. Haber Merkezi

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