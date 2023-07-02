Hacılar, Medine'de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i -Aleyhissalatu Vesselam- selamlıyor

Mekke'nin yaklaşık 450 kilometre kuzeyindeki Hicaz bölgesinde yer alan Medine, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e -Aleyhissalatu Vesselam-, Mekke'den Medine'ye olan Kutlu Hicret'inde kucak açtığı için İslam dünyasında önemli bir konumda bulunuyor.

Mukaddes yolun mutlu yolcuları -1 Hac görevini yerine getirerek Mekke'ye veda eden Hacıların, Medine'ye gelişleri sürüyor. Türkiye'den Kutsal Topraklar'a hareket ettikten sonra ilk olarak Cidde üzerinden Mekke'ye gelen Hacı adayları, görevlerini tamamlamalarının ardından dünden itibaren Kutsal Topraklar'daki ikinci durakları olan Medine'ye geçmeye başladı. Hac farizasını yerine getiren Hacılar, Mekke'den sonraki ikinci durakları olan Medine'de otellerine yerleşmelerinin ardından öncelikle Mescid-i Nebevi'ye -Aleyhissalatu Vesselam- (Peygamber'in mescidi) giderek Hazreti Peygamber'i -Aleyhissalatu Vesselam- selamlıyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam-, inşaatında bizzat çalıştığı Mescid-i Nebevi'de Müslümanlar, önce Hazreti Peygamber -Aleyhissalatu Vesselam- ile Hazreti Ebubekir -Radıyallahu Anh- ve Hazreti Ömer'in -Radıyallahu Anh- kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet'i selamlıyor, sonrasında ise İslam Peygamberi'nin -Aleyhissalatu Vesselam- Kabri Şerifi ile minberi arasındaki Ravza-i Mutahhara'da namaz kılıp dua ediyor. AA

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