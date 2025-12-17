"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA

'Tayland ordusu, Kamboçya sınırındaki Chong An Ma bölgesini kontrolüne aldı'

17 Aralık 2025, Çarşamba 11:16
Tayland medyasında, ülkenin ordu birliklerinin, Kamboçya ile 7 Aralık'tan bu yana devam eden sınır çatışmalarının yoğunlaştığı Chong An Ma bölgesinin kontrolünü tümüyle ele geçirdiği iddia edildi.

Thai PBS World yayın kuruluşunun haberinde, Tayland ordu birliklerinin, sınır bölgesi Chong An Ma'da bir süredir çatıştığı Kamboçya askerlerine karşı "tam" başarı elde ettiği öne sürüldü.

 

Tayland birliklerinin, Chong An Ma sınır geçidini ve buraya bakan stratejik öneme sahip noktaları "tamamen" ele geçirdiği iddia edildi.

Haberde, sosyal medyada paylaşılan ve Tayland askerlerinin bölgede milli marşlarını söyleyerek bayraklarını göndere çektiği görülen görüntülere vurgu yapıldı.

Tayland ordusu, Kamboçya'nın, son çatışmaların başladığı 7 Aralık'ta Chong An Ma bölgesinde "askeri ve sivil hedeflere" ateş açtığını ve buna hava saldırılarıyla karşılık verildiğini açıklamıştı.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının Kamboçya'nın Fransız işgalinden sonra çizildiği zamana yani bir asırdan fazla öncesine dayanan sınır anlaşmazlığı yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın, tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008 yılında yaşandı.

Tekrarlayan çatışmaların ardından ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke, 7 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalardan birbirini sorumlu tutmuştu.

Her iki ülkeden yüz binlerce kişi, sınır bölgesinden tahliye edilirken, son çatışmalarda 30'dan fazla kişi öldü.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Öte yandan, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından, "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." demişti.

AA

