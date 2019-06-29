Hafter'den Libya'daki Türk unsurlarını vurma emri

General Hafter, Türk gemilerini ve ülke sınırları içerisinde Türklere ait tüm stratejik hedefleri vurma emri verdi

Libya Ulusal Ordusu (LNA) komutanı General Halife Hafter, Türk gemilerini ve ülke sınırları içerisinde Türklere ait tüm stratejik hedefleri vurma emri verdi. Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed Mismari yaptığı açıklamada şunları söyledi: Hava Kuvvetleri’ne Libya karasularındaki Türk gemilerinin hedef alınması, Kara kuvvetlerine ise Türklere ait tüm stratejik hedeflerin vurulması emri verildi. Tüm Türk şirketleri, karargahları ve projeleri silahlı kuvvetlerin meşru hedefidir. Ayrıca Libya hava sahası Türk uçaklarına kapatıldı. Ülke sınırları içerisinde bulunan her Türk tutuklanacak.

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