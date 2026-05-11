"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Tüketici borçlarında alarm: Takipteki alacaklar yüzde 76 arttı

11 Mayıs 2026, Pazartesi 20:59
BDDK verilerine göre tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı borçları bir yılda yüzde 46,4 artarken, takipteki alacaklar yüzde 75,8 yükselerek 287,2 milyar TL’ye çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun haftalık verileri, kredi hacmindeki büyümenin sürdüğünü, buna karşın takipteki alacaklardaki artışın çok daha hızlı gerçekleştiğini ortaya koydu. Özellikle bireysel kredi kartları, ihtiyaç kredileri ve ticari kredilerdeki takipteki alacak artışı, borç ödeme kapasitesine ilişkin risklerin arttığına işaret etti.

Vatandaşın borç yükü ağırlaşıyor

BDDK’nın 2 Mayıs 2025 ve 30 Nisan 2026 tarihli sektör verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi bir yılda 18 trilyon 372,9 milyar TL’den 25 trilyon 554,5 milyar TL’ye yükseldi. Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları toplamı, 2 Mayıs 2025’te 4 trilyon 328,4 milyar TL düzeyindeydi. Bu tutar 30 Nisan 2026’da 6 trilyon 335,5 milyar TL’ye yükseldi. 

Böylece tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarında yıllık artış 2 trilyon 7,1 milyar TL oldu. Artış oranı yüzde 46,4 olarak gerçekleşti. Bu kalemdeki takipteki alacaklar ise 163,3 milyar TL’den 287,2 milyar TL’ye çıktı. Yıllık artış 123,9 milyar TL, oran olarak yüzde 75,8 oldu.

İhtiyaç kredileri 2,4 trilyon lirayı aştı

Nefes’in haberine göre tüketici kredileri içinde en yüksek hacim ihtiyaç kredilerinde görüldü. İhtiyaç kredileri bir yılda 1 trilyon 621,3 milyar TL’den 2 trilyon 407 milyar TL’ye yükseldi. Bu kalemde yıllık artış yüzde 48,5 olarak hesaplandı. Konut kredileri aynı dönemde 562,7 milyar TL’den 767,6 milyar TL’ye çıkarak yüzde 36,4 arttı. Taşıt kredilerinde ise ters yönlü hareket yaşandı. Taşıt kredileri 63,9 milyar TL’den 45,2 milyar TL’ye gerileyerek yüzde 29,2 azaldı.

