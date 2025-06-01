Hamas’tan ateşkes istişaresi

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un sunduğu ateşkes önerisi hakkında Filistinli direniş gruplarıyla istişarelerde bulunduğunu belirtti.

Hamas, ABD tarafından hazırlanan, İsrail’in de destek ve onay verdiği ateşkes önerisini teslim aldığını duyurmasının ardından yeni açıklamalarda bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, “Arabulucular kanalıyla Witkoff’tan teslim aldığımız öneri hakkında Filistinli direniş gruplarıyla istişarelerde bulunuyoruz.” ifadesi kullanıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün düzenlediği basın brifinginde, “Özel Temsilci Steve Witkoff ve Başkan’ın, Hamas’a, İsrail’in de destekleyip onayladığı bir ateşkes önerisini sunduğunu teyit edebilirim. Bu öneri Hamas’a gönderilmeden önce İsrail tarafından onaylandı. Bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini de teyit edebilirim.” demişti. AA

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