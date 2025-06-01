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4 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Cennet-i Mualla'da o ağacın altında yatan kim?

01 Haziran 2025, Pazar 19:58
CENNET-İ MUALLÂ'DAKİ MEZARLARIN ARASINDAKİ YEŞİL BİR AĞACI KAFİLE REHBERLERİ BİZE GÖSTEREREK "O AĞACIN ALTINDA PEYGAMBER EFENDİMİZİN (ASM) HANIMI, İLK İNANAN, MÜ’MİNLERİN ANNESİ HAZRET-İ HATİCE VALİDEMİZ YATIYOR" DİYORLAR.

HABER-FOTOĞRAF: İBRAHİM ÖZDABAK - MEKKE / YENİ ASYA

Kabe'ye 10 dakikalık yürüme mesafesinde; Fetih, Şecere ve Cin Mescitlerinin yanından geçerek Mekke'nin tarihî mezarlığı olan El-Hacun Kabristanına varıyoruz. Bizler buraya Cennet-i Mualla diyoruz. Peygamber Efendimiz (asm) zamanında da bu mezarlık vardı ve Peygamberimizin akrabaları ve ataları bu mezarlığa defnedilmişlerdi. Amcası Ebu Talip, dedesi Abdülmuttalip ve onun dedeleri hep burada meftundur. Sayısını ancak Cenab-ı Allah'ın bildiği Mekke ahalisi bu kabristana dolmuştur.

Kabristanın duvarına vardığımızda, sıcaktan kavrulmuş ve üzerinde yeşil bir ot dahi bulunmayan mezarların arasında yeşil bir ağacı kafile rehberleri göstererek "O ağacın altıda Peygamber Efendimizin (sav) hanımı, ilk inanan, mü’minlerin annesi Hazret-i Hatice validemiz yatıyor" diyorlar. Peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhisselam kendi eliyle evlâtlarını ve hanımını buraya defnetti.

Hanımının vefatından 18 ay sonra da Mekke'den hicret etti. Mezarların üstünde dümdüz toprak ve bir taş bulunuyor. Ne bir isim ne bir işaret, hiçbiri yok. Ama o mezar ve o ağaç ziyaretçileri derin bir tefekküre sevk ediyor.


FETİH MESCİDİ: Peygamber Efendimizin Mekke'yi fetih için geldiğinde çadırını kurduğu ve siyah sancağını astığı yer. Burası hanımı Hazret-i Hatice’nin kabrine yakın bir yerdir.

Mezarların yerleri unutturulmaya çalışıldı

Mukaddes topraklar, Osmanlı Devletinin yönetiminde Kanunî Sultan Süleyman döneminde bu kabirler imar edilmiş. isimlendirilmiş ve türbeler yapılmıştı.

Osmanlının tarih sahnesinden çekilmesinden sonra 1925 yılında kabirler, mezar taşları, türbeler yıkıldı.


Osmanlı döneminde yapılan türbe ve kabirler

Mezarların yerleri karıştırılmaya ve unutturulmaya çalışıldı. O ağaç defalarca kesildi ama her defasında yeniden filiz verip büyüdü. Duvar ve parmaklıklarla çevrili kabristanın içine girilemiyor. Etrafını çepeçevre dolaşabiliyoruz. Parmaklıklar arkasından dualar Fatihalar gönderiyoruz.

Ağlayanları görmek mümkün

Kabir kapısının hemen önünde, ortasında bir mezar ve bir taş bulunan kısacık duvarla çevrili aile kabristanı var. Ziyaretçiler burada Hazret-i Hatice ile oğulları Kasım ve Abdullah'ın meftun olduğunu belirtiyorlar. Burada dua edenler, Kur'ân okuyanlar, hıçkırıkla ağlayanları görmek mümkün. En azından resmî görüşün bu yeri gösterdiğini söyleyebiliriz. En doğrusunu Cenab-ı Allah bilir. Ruhları için el Fatiha.

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