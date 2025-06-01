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4 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Kilo almadan sigara bırakmak isteyenler neler yapmalı?

01 Haziran 2025, Pazar 23:30
Medicana Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Yağmur Satıroğlu, sigarayı bırakmak istemesine rağmen kilo alma endişesi yaşayanlar için bu sürecin doğru yöntemlerle kilo kontrolü sağlanarak başarılı bir şekilde yönetilebileceğini belirtti.

Sağlıklı hayat prensipleri -1

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, sigarayı bırakmaya karar verenler, beslenme uzmanı desteğiyle bu süreci hem daha kolay hem de sağlıklı şekilde yönetebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Yağmur Satıroğlu, sigarayı bırakan kişilerde ilk aylarda kilo artışı yaşanabildiğine dikkati çekti.

Bu durumun, tat ve koku duyusu geri geldiği için yiyeceklerin daha cazip hale gelmesi nedeniyle yaşandığını aktaran Satıroğlu, 'Nikotinin yokluğu, metabolizma hızını bir miktar azaltır. Sigara içmenin oluşturduğu 'ağız alışkanlığı', yemekle telafi edilmeye çalışılır.' değerlendirmesinde bulundu.

Kilo almadan sigarayı bırakmak isteyenler için önerilerde bulunan Satıroğlu, şunları kaydetti:

'Oral alışkanlığı, sağlıklı gıdalarla değiştirin. Kuru meyveler, muz, portakal gibi potasyum, B ve C vitamini yönünden zengin besinler tüketin. Sıvı alımını artırın. Sarı kantaron, yeşil çay, beyaz çay, limonlu su ve maden suyu gibi içecekler, hem arınmanıza hem de sigara isteğinizin azalmasına yardımcı olur. Kafeini sınırlayın. Kahve ve enerji içecekleri, sigara isteğini tetikleyebilir, günde 2-3 fincanı geçmeyin. Süt ve süt ürünlerinden faydalanın. Süt, yoğurt, kefir gibi gıdalar, hem tok tutar, hem de stres hormonlarını azaltır.'

Sebzelerin sigara bırakırken uygulanacak diyette önemli rol üstlendiğini belirten Satıroğlu, özellikle salatalık, kereviz, patlıcan, kabak ve brokolinin, sigaranın tadını kötüleştirerek bırakma sürecine destek olacağını aktardı.

Satıroğlu, egzersizlerin artırılması gerektiğine işaret ederek, 'Yürüyüş, yüzme, hafif egzersizlerle metabolizmanızı tekrar hızlandırabilirsiniz. Gerekirse nikotin destekleri kullanın. Nikotin sakızı, bant ya da dil altı tabletlerle ilk dönem desteği alınabilir.' ifadelerini kullandı.

Obezitenin, sigaradan sonra gelen ikinci büyük ölüm nedeni olduğunu aktaran Satıroğlu, 'Sigarayı bırakmanın sağlık açısından faydaları, az miktarda alınabilecek kilodan çok daha önemli. Kontrollü bir yaklaşımla bu süreci sağlıklı ve dengeli şekilde atlatmak mümkün.' değerlendirmesini yaptı.

AA

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