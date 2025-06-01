İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, CHP’li belediyelere yönelik son operasyona tepki gösterdi.

Yavaş: Böyle adalet olmaz

Sandıkta kaybettiler - Hukuksuz operasyon yapıyorlar İmamoğlu, ‘’Öyle karanlık bir tünele girdin ki çıkamıyorsun. Artık uyan, bir geriye çekil ve ülkeyi kendi ellerinle getirdiğin şu hale bak! Seni bu operasyonlara ikna edenler, içinden çıkamayacağın bir girdaba soktular. Yalan, dolan, fitne, fesat, tehdit, şantaj ne ararsan var. Panikle bomboş dosyalarını insanla doldurmanın telaşındalar. Uyduruk gerekçelerle şimdi de ilçe belediye başkanlarımızı alıyorsun. Ne yapacaksın? Nerede duracaksın? Sırayla 16 milyon İstanbulluyu hapse mi atacaksın? Battıkça batıyorsunuz” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

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