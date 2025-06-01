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4 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Ne yapacaksın? Nerede duracaksın?

01 Haziran 2025, Pazar 23:46
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, CHP’li belediyelere yönelik son operasyona tepki gösterdi.

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İmamoğlu, ‘’Öyle karanlık bir tünele girdin ki çıkamıyorsun. Artık uyan, bir geriye çekil ve ülkeyi kendi ellerinle getirdiğin şu hale bak! Seni bu operasyonlara ikna edenler, içinden çıkamayacağın bir girdaba soktular. Yalan, dolan, fitne, fesat, tehdit, şantaj ne ararsan var. Panikle bomboş dosyalarını insanla doldurmanın telaşındalar. Uyduruk gerekçelerle şimdi de ilçe belediye başkanlarımızı alıyorsun. Ne yapacaksın? Nerede duracaksın? Sırayla 16 milyon İstanbulluyu hapse mi atacaksın? Battıkça batıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka

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  • Hüseyin İlhan

    2.6.2025 06:52:17

    Zalimlikte siyonist dostları ile yarışan,hak gaspları ile milli birlik ve beraberliği daima tahrip eden bir din tahrifçisi,yaradana zımni şirki meslek edinen ,şehirlerimize ihanet ettik diyerek ikrar ve itirafta bulunanların şerrinden yüce rabbimize sığınırız.

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