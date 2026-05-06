"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Trump'tan İran'a: Beyaz bayrağı sallayın

06 Mayıs 2026, Çarşamba 17:05
ABD Başkanı Trump, İran'ın askeri ve siyasi kapasitesini büyük oranda "yok ettiklerini" savunarak, "Teslimiyetin simgesi olan beyaz bayrağı sallamaları gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

ABD tarihinin en sevilmeyen lideri Trump: Halk desteği yüzde 35’e geriledi

 

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen okullarda spor yarışmalarının yapılmasına ilişkin etkinlikte, İran gündemini değerlendirdi.

ABD ile İran arasındaki gerilimi tanımlamak için bazen "savaş" ifadesini kullanan Trump, "Şu anda küçük çaplı bir çatışmanın içindeyiz. Ben buna 'çatışma' diyorum." dedi.

Trump, İran'ın kazanmak için hiç şansının olmadığını savunarak, bunun Tahran yönetimi tarafından da bilindiğini ve İranlıların görüşmelerde kendilerine bunu söylediğini ileri sürdü.

İran ordusuna ait 159 gemiyi batırdıklarını, onlarca başka hava ve deniz aracını vurduklarını ve çok sayıda askeri tesisi hedef aldıklarını aktaran Trump, İran'ın elindeki savaş kabiliyetinin çok yetersiz bir seviyede olduğunu savundu.

Trump, "Belki beyaz bayrak görmeyeceksiniz ama aslında İranlıların ihtiyacı olan şey bu. Teslimiyetin simgesi olan beyaz bayrağı sallamaları gerekiyor." diye konuştu.

İran, bizimle anlaşmak istiyor

ABD Başkanı, önceki açıklamalarına benzer şekilde, İran'ın kendileriyle anlaşmak istediğini ve bunun Tahran için en doğru adım olacağını savundu.

İran’ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol satışı yapamadığı için ekonomisinin "bitmiş" durumda ve finansal sistemlerinin çökmeye yakın olduğunu ileri süren Trump, "İranlılar artık akıllıca olan şeyi yapmalılar. Artık gidip insanları öldürmek istemiyorum." dedi.

Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyeceklerini, yoksa sadece Orta Doğu'nun değil tüm dünyanın tehlikeye gireceğini savunarak, "Eğer İran, nükleer silaha sahip olsaydı bugün belki de burada olamazdık." diye konuştu.

İran'ın kısa süre önce nükleer silaha sahip olabilmek için, şimdi ise hayatta kalmak için çalıştığını ifade eden Trump, geçen yaz İran'ın nükleer tesislerine düzenledikleri saldırılara atıf yaparak, İran'a yönelik bu kararlarından dolayı kendisiyle gurur duyduğunu belirtti.

Trump ile Şi, İran gündemini ele alacak

Yakında yapacağı Çin ziyaretinden ne beklediği yönündeki bir soruya yanıt veren Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile çok iyi anlaştığını ve Pekin ziyaretinde, İran gündemine dair tüm meseleleri de ele alacaklarını kaydetti.

Çin'in kendilerine saygı duyduğunu ve İran konusunda nasıl bir tavır takınmaları gerektiği konusunu görüşeceklerini ifade eden Trump, "Çin, bize bu konuda meydan okumadı." değerlendirmesini yaptı.

AA

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

