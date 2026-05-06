Enflasyonun yeni suçlusu: Jeopolitik gelişmeler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen Nisan ayı enflasyon verisinin ardından sosyal medya hesabından enflasyona ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Şimşek’in yaptığı açıklama şöyle: “Nisanda enflasyon aylık yüzde 4,2, yıllık yüzde 32,4 gerçekleşti. Hizmetlerde enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre 14,3 puan iyileşerek yıllık yüzde 40,3, temel mallarda yüzde 16,5 oldu. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatları kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da, bu etkileri sınırlamak gayesiyle bütçe imkânları çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını artıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz.” Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 362

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.