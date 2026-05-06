ABD’de Kur’ân sadâsı

New York Din Hizmetleri Ataşeliği’nin düzenlediği Kur’ân-ı Kerîm’i Güzel Okuma Yarışması ilevKur'ân'ın sadâsı Amerika'da yankılandı.

ABD'de New York Din Hizmetleri Ataşeliği tarafından, bölge camilerinde eğitim gören öğrenciler arasında bu yıl üçüncü defa Kur'ân-ı Kerîm'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. New Jersey’deki Murat Camii ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, New York Başkonsolosluğundan Muavin Konsolos Abdulsamet Korkusuz, New York Din Hizmetleri Ataşesi Ali Tos, din görevlileri, dernek başkanları ve çok sayıda aile katıldı.

Dereceye girenler açıklandı

New York, New Jersey ve Connecticut gibi eyaletlerdeki Türk camilerinde eğitim gören çocukların kabiliyetlerini sergilediği organizasyon vesilesiyle farklı eyaletlerden Müslüman aileler bir araya geldi. Gün boyu süren elemeler sonucu erkekler kategorisinde, New Haven Diyanet Camii öğrencisi Ömer Faruk Umar birinci, Murat Camii öğrencisi İsa Malik Koç ikinci, Long Island Mevlana Camii öğrencisi Abdullah Ertem üçüncü oldu. Kızlar kategorisindeki yarışta ise, New Haven Diyanet Camii öğrencisi Berra Nisa Umar birinci, Queens Mimar Sinan Camii öğrencisi Eslem Kabataş ikinci ve Murat Camii öğrencisi Beyza Karagöz üçüncü seçildi.

Kur'ân bizi birleştiriyor

New York Din Hizmetleri Ataşesi Tos, "Organizasyonumuz, ABD'de yaşayan çocuklar, aileler ve kurumlar arasında tanışma, kaynaşma, tecrübe paylaşımı, ortak toplumsal kapasitenin görülmesi ve gelecek nesillere yönelik ortak farkındalığın güçlenmesine önemli katkılar sunuyor." dedi. Yarışmaya katılan tüm öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendirilirken, program misafirlere yapılan ikramlarla sona erdi.