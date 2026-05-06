Trump’ın barış planına ne oldu? İşgali reddediyoruz

AB, İsrail’in Gazze’de “Turuncu Hat” ile kontrol alanını genişletmesini reddederken, barış planının açıkça ihlâl edildiğini vurguladı.

AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar Al Anouni, İsrail’in barış anlaşmasında öngörülen ilave geri çekilmeleri gerçekleştirmek yerine, Gazze’de ‘Turuncu Hat’ oluşturarak kontrolü altındaki alanı yüzde 60’ın üzerine çıkarmasına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Al Anouni, ABD Başkanı Donald Trump’ın Barış Planı’nda da açıkça İsrail’in Gazze’yi işgal ya da ilhak etmeyeceğinin altının çizildiğini anımsattı.

Herhangi bir toprak değişikliğini reddediyoruz

Al Anouni, açıklamasında “Geçmişte ‘Sarı Hat’ için ne söylediysek, ‘Turuncu Hat’ için de aynı şekilde geçerlidir. Bu çerçevede, BMGK kararlarıyla uyumlu olarak, Gazze Şeridi’nde herhangi bir toprak değişikliğini reddediyoruz” sözlerini sarf etti.

AB’den sert çağrı: Gazze’ye insanî yardım sağlanmalı

Barış planının acilen uygulanması çağrısını yineleyen Al Anouni, Gazze’de devam eden felâket boyutundaki insanî durumdan da derin üzüntü duyduklarını belirtti ve “Gazze’ye ve Gazze geneline büyük ölçekte insanî yardımın derhal, engelsiz erişimine ve sürdürülebilir şekilde dağıtımına izin vermesi için İsrail’e çağrıda bulunuyoruz. Ayrıca İsrail’i, uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve sivillerin her şartta korunmasının sağlanması yönündeki yükümlülüklerine tam olarak uymaya davet ediyoruz.” dedi.