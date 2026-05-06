Uysal’dan Şimşek’e enflasyon çıkışı: 2053’te mi düşecek?

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, enflasyonu düşürme hedeflerine ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e tepki gösterdi.

Gültekin Uysal, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Nisan ayı enflasyon oranının yüzde 32.37 çıkmasını değerlendirirken kullandığı, “Enflasyonu kalıcı olarak düşürerek fiyat istikrarı hedefimize de ulaşacağız” sözlerine cevap vererek, “Ne zaman Sayın Şimşek, 2053’de mi, 2071’de mi?” diye sordu. *** Enflasyonun yeni suçlusu: Jeopolitik gelişmeler Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen Nisan ayı enflasyon verisinin ardından sosyal medya hesabından enflasyona ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek’in yaptığı açıklama şöyle: “Nisanda enflasyon aylık yüzde 4,2, yıllık yüzde 32,4 gerçekleşti. Hizmetlerde enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre 14,3 puan iyileşerek yıllık yüzde 40,3, temel mallarda yüzde 16,5 oldu. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatları kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da, bu etkileri sınırlamak gayesiyle bütçe imkânları çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını artıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz.” Haber Merkezi

