Sanchez: AB kollarını kavuşturup bekleyemez

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze’deki katliamın soruşturulması için çalışan uluslararası hukuk mekanizmalarına yönelik yaptırımlara sert tepki gösterdi.

UCM Başsavcısı Karim Khan ve BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese’nin ABD yaptırımları sonrası e-postalarını, kredi kartlarını dahi kullanamayacak hale getirilmelerinin ardından Sanchez, Avrupa Birliği’ne “Blokaj Statüsü”nü devreye alma çağrısı yaptı. İspanya Başbakanı şu ifadeleri kullandı: “Uluslararası adaleti savunanları cezalandırmak, tüm insan hakları sistemini riske atmaktır. AB bu zulüm karşısında kollarını kavuşturup bekleyemez.” Haber Merkezi

