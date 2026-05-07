"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MAYIS 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Yurt geneline hafta sonu için yağışlı hava uyarısı!

07 Mayıs 2026, Perşembe 16:10
Yurdun büyük bölümünde hafta sonu yağışlı hava etkisini hissettirecek. Hava sıcaklıkları, pazardan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın yağışların Doğu Anadolu Bölgesi'nde devam edeceğini belirten Macit, cumartesi günü öğle saatlerinden sonra özellikle yurdun iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklendiğini söyledi.

Cumartesi günü Marmara'nın batısında, Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun doğusunda, pazar günü ise Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışların görüleceğini aktaran Macit, yağışların salı gününe kadar süreceğini bildirdi.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek yerlerinde kar örtüsü olduğunu anımsatan Macit, bölgede olası bir çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

3 büyükşehirde hava durumu

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağını dile getiren Macit, "Gelecek birkaç gün boyunca sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Pazar gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Macit, sıcaklıkların Marmara, Ege ve Karadeniz'in batısında mevsim normallerinin üzerine çıkacağını aktardı.

İstanbul'da cumartesi günü sağanağın etkili olacağını vurgulayan Macit, şunları kaydetti:

"İstanbul'da sıcaklıklar 22-24 derece civarında olacak. Ankara'da cumartesi ve pazar günü gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklıklar Ankara'da da 22-24 derece civarında seyredecek. İzmir'de de cumartesi günü gök gürültülü sağanak etkili olacak, sıcaklıklar cumartesi günü 29 dereceye kadar çıkacak."

AA

Okunma Sayısı: 317
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB'den ''hantavirüs'' açıklaması

    Hantavirüs şüphesiyle 3 yolcusu tahliye edilen gemiyle ilgili son durum?

    Yurt geneline hafta sonu için yağışlı hava uyarısı!

    İsrail'e en çok silah satan AB ülkeleri: Fransa, Almanya ve Yunanistan

    "Askeri olarak yenilmiş durumdalar"

    Sanchez: AB kollarını kavuşturup bekleyemez

    Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: Arsenal-Paris Saint-Germain

    Türkiye'de 2025 yılında 1 milyon 549 bin trafik kazası oldu

    Korsanlığın zirvesindeki ABD'den ilginç açıklama: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması "korsanlık"

    Trump'tan İran'a: Beyaz bayrağı sallayın

    BioNTech, 1860 kişiyi işten çıkaracak

    Brent petrol 100 doların altına geriledi

    Terörist, korsan ve haydut İsrail'den hiç korkmuyorlar: ''Gazze'ye ulaşmaya kararlıyız"

    Gazetecilere baskıya son verin

    İnsanlık neden susuyor? DOĞU TÜRKİSTAN’DA ZULÜM SÜRÜYOR

    AKP: Gündemimizde ara zam yok

    Trump’ın barış planına ne oldu? İşgali reddediyoruz

    İran Kirmanşah'da 5 büyüklüğünde deprem

    ABD’de Kur’ân sadâsı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Sanchez: AB kollarını kavuşturup bekleyemez
    Genel

    Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: Arsenal-Paris Saint-Germain
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    "Askeri olarak yenilmiş durumdalar"
    Genel

    İsrail'e en çok silah satan AB ülkeleri: Fransa, Almanya ve Yunanistan
    Genel

    AB'den ''hantavirüs'' açıklaması
    Genel

    Hantavirüs şüphesiyle 3 yolcusu tahliye edilen gemiyle ilgili son durum?
    Genel

    Yurt geneline hafta sonu için yağışlı hava uyarısı!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.