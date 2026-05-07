"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MAYIS 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

İsrail'e en çok silah satan AB ülkeleri: Fransa, Almanya ve Yunanistan

07 Mayıs 2026, Perşembe 09:29
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyük çoğunluğu Gazze'deki soykırıma rağmen İsrail’e silah ihracatını durdurmazken en fazla ihracat yapan ülkeler Fransa, Almanya ve Yunanistan oldu.

AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS), üye ülkelerin dış ülkelere silah ihracatına yönelik son verileri açıkladı.

Verilere göre, AB ülkelerinin 17'si 2024 yılında İsrail'e silah ihracat lisansı vermeye devam etti.

İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım nedeniyle uluslararası baskının arttığı, Uluslararası Adalet Divanı’nın geçici tedbir kararları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında savaş suçları kapsamında tutuklama kararı çıkardığı dönemde, AB üyeleri Fransa, Almanya ve Yunanistan, İsrail’e silah ihracatında başı çekti.

Fransa, 2024’te İsrail’e yaklaşık 368 milyon avroluk silah ihracat lisansı vererek AB ülkeleri arasında ilk sırayı aldı. Onu Almanya izledi. Aynı dönemde, Almanya'nın İsrail’e silah ihracat lisansı toplamı 164 milyon avroyu buldu. Yunanistan 115 milyon avro ile üçüncü sırada yer alırken onu Romanya 102 milyon avro, Çekya 35 milyon avro ve Finlandiya ise 17 milyon avroyla izledi.

Bu dönemde, İsrail’e Macaristan 5,6 milyon avro, Letonya 3,5 milyon avro, Hırvatistan 2,3 milyon avro, Polonya 1,3 milyon avro, Litvanya 1,2 milyon avro, Avusturya, Bulgaristan ve Hollanda 1,1 milyon avro, Lüksemburg 800 bin avro, Estonya 747 bin avro ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) 413 bin avroluk silah ihracat lisansını onayladı.

Böylece, AB ülkeleri yaklaşık 820 milyon avroluk silah ve askeri ürün ihracatına lisans verdi.

Yazılım, mühimmat ve patlayıcı sistemlere lisans verildi

Fransa'nın verdiği lisansların büyük bölümünü askeri yazılım ve parça sistemleri oluştururken yaklaşık 120 milyon avroluk mühimmat ve 18 milyon avroluk bomba, füze ve patlayıcı sistem lisansı da dikkati çekti.

Almanya’nın lisanslarında 48 milyon avroluk zırhlı araç, 37 milyon avroluk mühimmat ve 13 milyon avroluk patlayıcı kategorileri öne çıktı.

Yunanistan yaklaşık 114 milyon avroluk görüntüleme ve karşı tedbir ekipmanı, Romanya 43 milyon avroluk patlayıcı ihracatı için lisans verdi.

AA

Okunma Sayısı: 383
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail'e en çok silah satan AB ülkeleri: Fransa, Almanya ve Yunanistan

    "Askeri olarak yenilmiş durumdalar"

    Sanchez: AB kollarını kavuşturup bekleyemez

    Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: Arsenal-Paris Saint-Germain

    Türkiye'de 2025 yılında 1 milyon 549 bin trafik kazası oldu

    Korsanlığın zirvesindeki ABD'den ilginç açıklama: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması "korsanlık"

    Trump'tan İran'a: Beyaz bayrağı sallayın

    BioNTech, 1860 kişiyi işten çıkaracak

    Brent petrol 100 doların altına geriledi

    Terörist, korsan ve haydut İsrail'den hiç korkmuyorlar: ''Gazze'ye ulaşmaya kararlıyız"

    Gazetecilere baskıya son verin

    İnsanlık neden susuyor? DOĞU TÜRKİSTAN’DA ZULÜM SÜRÜYOR

    AKP: Gündemimizde ara zam yok

    Trump’ın barış planına ne oldu? İşgali reddediyoruz

    İran Kirmanşah'da 5 büyüklüğünde deprem

    ABD’de Kur’ân sadâsı

    Yıldırım isabet eden minare yıkıldı

    Şampiyonlar Ligi'nin ilk finalisti Arsenal rakibini bekliyor

    Kadına şiddete “ama”sız “hayır”

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Sanchez: AB kollarını kavuşturup bekleyemez
    Genel

    Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: Arsenal-Paris Saint-Germain
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    "Askeri olarak yenilmiş durumdalar"
    Genel

    İsrail'e en çok silah satan AB ülkeleri: Fransa, Almanya ve Yunanistan

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.