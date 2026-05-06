"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Terörist, korsan ve haydut İsrail'den hiç korkmuyorlar: ''Gazze'ye ulaşmaya kararlıyız"

06 Mayıs 2026, Çarşamba 16:41
Küresel Sumud Filosu'na destek olmak için İtalya'dan denize açılan aktivist Jubair Khan, İsrail güçlerinin engellemelerine rağmen Gazze'ye ulaşma konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait Adalah, Lina, Perseverance ve Tenaz isimli 4 tekne, 2 Mayıs'ta Küresel Sumud Filosu'na destek olmak için İtalya'nın Siracusa Limanı'ndan hareket etti.

Tenaz adlı tekneye İngiltere'den katılan Jubair Khan, yaptığı açıklamada, Gazze'ye uygulanan ablukanın kırılması ve insani yardım faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla çıktığı yolculukta dün gece askeri gemilerin görüldüğünü ve müdahale tehlikesiyle karşılaştıklarını kaydetti.

Khan, dün gece Akdeniz'de seyreden teknelerdeki aktivistlerin, askeri helikopter ve insansız hava araçlarıyla gözetlendiklerini belirtti.

Aktivistlerin askeri gemileri görmelerinin ardından güvenlik protokollerini devreye sokarak can yeleklerini giydiğini anlatan Khan, olası bir baskına karşı hazırlık yaptıklarını aktardı.

Khan, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 4 teknede Gazze'ye ulaştırılmak üzere ilaç ve insani yardım malzemelerinin taşındığını, teknelerde doktorlar, sağlık görevlileri ve aktivistlerin bulunduğunu vurguladı.

"Adalet karşısında herkes bir duruş sergileyebilir"

Khan, uluslararası topluma seslenerek hükümetlere ve parlamentolara baskı yapılmasını istedi.

Halkları Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak için başlattıkları sivil inisiyatife dahil olmaya davet eden Khan, "Adalet karşısında herkes bir duruş sergileyebilir. Filistin'in işgali ve Gazze'nin ablukasına son verilmesi için insani yardım görevlileri, gazeteciler, sağlık çalışanları ve aktivistleri taşıyan filomuzun güvenli geçişine izin verilmesi için harekete geçin." ifadelerini kullandı.

Khan, baskına uğrama ve dövülme kaygısı taşıdıklarını ancak Gazze halkının yaşadıklarını düşünmenin moralleri üzerinde güçlendirici bir etki yaptığını ifade ederek, "Bizim üzerimizde yapılanlar, Filistin'deki kardeşlerimizin yaşadıklarıyla kıyaslanamaz bile. Gazze'ye ulaşmaya kararlıyız." şeklinde konuştu.

"Uluslararası sularda korsanlık ve terör eylemi"

Khan, İsrail güçlerinin Akdeniz'de seyreden Küresel Sumud Filosu teknelerine yapılan müdahalelerini uluslararası sularda gerçekleştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunun İsrail apartheid devleti tarafından gerçekleştirilen bir korsanlık ve terör eylemi olduğunu düşünüyorum. Gemiye çıkış ve adam kaçırma eylemi, Filistin kıyılarından çok uzakta, uluslararası sularda gerçekleşti. Bu, Filistin'in mazlum halkıyla dayanışma içinde olmaya çalışan barışçıl aktivistler için kesinlikle kabul edilemez bir durumdur. Yaşananlar gerçekten kabul edilemez."

İsrail güçlerinin aktivistleri zor kullanarak gözaltına aldığını, bazılarının darbedildiğini ve iki aktivistin İsrail'e götürülerek yargılandığını hatırlatan Khan, filo katılımcılarının "alıkonulmasının" ve "darbedilmesinin" "tamamen kabul edilemez" olduğunun altını çizdi.

AA

Okunma Sayısı: 348
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'de 2025 yılında 1 milyon 549 bin trafik kazası oldu

    Korsanlığın zirvesindeki ABD'den ilginç açıklama: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması "korsanlık"

    Trump'tan İran'a: Beyaz bayrağı sallayın

    BioNTech, 1860 kişiyi işten çıkaracak

    Brent petrol 100 doların altına geriledi

    Terörist, korsan ve haydut İsrail'den hiç korkmuyorlar: ''Gazze'ye ulaşmaya kararlıyız"

    Gazetecilere baskıya son verin

    İnsanlık neden susuyor? DOĞU TÜRKİSTAN’DA ZULÜM SÜRÜYOR

    AKP: Gündemimizde ara zam yok

    Trump’ın barış planına ne oldu? İşgali reddediyoruz

    İran Kirmanşah'da 5 büyüklüğünde deprem

    ABD’de Kur’ân sadâsı

    Yıldırım isabet eden minare yıkıldı

    Şampiyonlar Ligi'nin ilk finalisti Arsenal rakibini bekliyor

    Kadına şiddete “ama”sız “hayır”

    Hem girişimci, hem ahlaklı olmalıyız

    ABD tarihinin en sevilmeyen lideri Trump: Halk desteği yüzde 35’e geriledi

    Enflasyonun faturası emekçiye - Gıdada yaz ucuzluğu başka yazlara kalacak

    Bir tarafta lüks hayatlar, diğer tarafta yoksulluk

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bir tarafta lüks hayatlar, diğer tarafta yoksulluk
    Genel

    Uysal’dan Şimşek’e enflasyon çıkışı: 2053’te mi düşecek?
    Genel

    İnsanlık neden susuyor? DOĞU TÜRKİSTAN’DA ZULÜM SÜRÜYOR
    Genel

    İsrail borç batağında
    Genel

    ABD tarihinin en sevilmeyen lideri Trump: Halk desteği yüzde 35’e geriledi
    Genel

    Enflasyonun yeni suçlusu: Jeopolitik gelişmeler
    Genel

    Enflasyonun faturası emekçiye - Gıdada yaz ucuzluğu başka yazlara kalacak
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Hem girişimci, hem ahlaklı olmalıyız

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.