Terörist, korsan ve haydut İsrail'den hiç korkmuyorlar: ''Gazze'ye ulaşmaya kararlıyız"

Küresel Sumud Filosu'na destek olmak için İtalya'dan denize açılan aktivist Jubair Khan, İsrail güçlerinin engellemelerine rağmen Gazze'ye ulaşma konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait Adalah, Lina, Perseverance ve Tenaz isimli 4 tekne, 2 Mayıs'ta Küresel Sumud Filosu'na destek olmak için İtalya'nın Siracusa Limanı'ndan hareket etti.

Tenaz adlı tekneye İngiltere'den katılan Jubair Khan, yaptığı açıklamada, Gazze'ye uygulanan ablukanın kırılması ve insani yardım faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla çıktığı yolculukta dün gece askeri gemilerin görüldüğünü ve müdahale tehlikesiyle karşılaştıklarını kaydetti.

Khan, dün gece Akdeniz'de seyreden teknelerdeki aktivistlerin, askeri helikopter ve insansız hava araçlarıyla gözetlendiklerini belirtti.

Aktivistlerin askeri gemileri görmelerinin ardından güvenlik protokollerini devreye sokarak can yeleklerini giydiğini anlatan Khan, olası bir baskına karşı hazırlık yaptıklarını aktardı.

Khan, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 4 teknede Gazze'ye ulaştırılmak üzere ilaç ve insani yardım malzemelerinin taşındığını, teknelerde doktorlar, sağlık görevlileri ve aktivistlerin bulunduğunu vurguladı.

"Adalet karşısında herkes bir duruş sergileyebilir"

Khan, uluslararası topluma seslenerek hükümetlere ve parlamentolara baskı yapılmasını istedi.

Halkları Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak için başlattıkları sivil inisiyatife dahil olmaya davet eden Khan, "Adalet karşısında herkes bir duruş sergileyebilir. Filistin'in işgali ve Gazze'nin ablukasına son verilmesi için insani yardım görevlileri, gazeteciler, sağlık çalışanları ve aktivistleri taşıyan filomuzun güvenli geçişine izin verilmesi için harekete geçin." ifadelerini kullandı.

Khan, baskına uğrama ve dövülme kaygısı taşıdıklarını ancak Gazze halkının yaşadıklarını düşünmenin moralleri üzerinde güçlendirici bir etki yaptığını ifade ederek, "Bizim üzerimizde yapılanlar, Filistin'deki kardeşlerimizin yaşadıklarıyla kıyaslanamaz bile. Gazze'ye ulaşmaya kararlıyız." şeklinde konuştu.

"Uluslararası sularda korsanlık ve terör eylemi"

Khan, İsrail güçlerinin Akdeniz'de seyreden Küresel Sumud Filosu teknelerine yapılan müdahalelerini uluslararası sularda gerçekleştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunun İsrail apartheid devleti tarafından gerçekleştirilen bir korsanlık ve terör eylemi olduğunu düşünüyorum. Gemiye çıkış ve adam kaçırma eylemi, Filistin kıyılarından çok uzakta, uluslararası sularda gerçekleşti. Bu, Filistin'in mazlum halkıyla dayanışma içinde olmaya çalışan barışçıl aktivistler için kesinlikle kabul edilemez bir durumdur. Yaşananlar gerçekten kabul edilemez."

İsrail güçlerinin aktivistleri zor kullanarak gözaltına aldığını, bazılarının darbedildiğini ve iki aktivistin İsrail'e götürülerek yargılandığını hatırlatan Khan, filo katılımcılarının "alıkonulmasının" ve "darbedilmesinin" "tamamen kabul edilemez" olduğunun altını çizdi.