Gazetecilere baskıya son verin

Birleşmiş Milletler, Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajında devletlere gazetecilere yönelik baskıları durdurma çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, sosyal medya hesabından görüntülü bir mesaj paylaştı. “Hür basın, hür ve açık bir toplumun oksijenidir” ifadesini kullanan Türk, hür basının gerçeği ortaya çıkararak ve çeşitli bakış açıları sunarak şeffaf ve demokratik yönetime katkı sağladığını kaydetti. Uluslararası Af Örgütü de Türkiye’deki yetkililere, yolsuzluk iddiaları gibi kamuoyunu ilgilendiren konularda haber yaptıkları için gazetecilere uygulanan baskılara son verme çağrısı yaptı. Af Örgütü tarafından Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde yapılan açıklamada, “Gazetecilerin yalnızca kamuoyunu bilgilendirme işini yaptıkları için haklarında ceza soruşturmaları açılmasının, ifade hürriyeti hakkının doğrudan ihlâli ve medya hürriyetine yönelik bir saldırı olduğu” belirtildi.

