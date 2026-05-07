"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MAYIS 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

"Askeri olarak yenilmiş durumdalar"

07 Mayıs 2026, Perşembe 09:13
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını öne sürerek, "Askeri olarak yenilmiş durumdalar" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Full Measure" adlı haber platformuna verdiği röportajın yayımlanan ilk bölümünde, İran'la ilgili son durumu değerlendirdi.

İran'ın hava, deniz ve kara unsurlarına çok ciddi zararlar verdiklerini savunan Trump, "Askeri olarak yenilmiş durumdalar. Belki bunun farkında değiller ama bence farkındalar, çünkü bu konuyla uğraşıyorlar. İran'ın asla nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz ve şu anda askeri olarak yenilmiş durumdalar." değerlendirmesini yaptı.

İran'ın önce bir anlaşmaya varıp sonra bunu bozduğunu ileri süren Trump, Tahran'daki liderler için "zor bir grup" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, "Bugün ayrılsak (İran'ı) yeniden inşa etmeleri 20 yıl sürer." dedi.

Röportajı yapan gazeteci Sharyl Attkisson, röportajın tamamının pazar günü paylaşılacağını ancak bazı bölümleri parça parça yayımlayacaklarını belirtti.

AA

Okunma Sayısı: 400
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail'e en çok silah satan AB ülkeleri: Fransa, Almanya ve Yunanistan

    "Askeri olarak yenilmiş durumdalar"

    Sanchez: AB kollarını kavuşturup bekleyemez

    Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: Arsenal-Paris Saint-Germain

    Türkiye'de 2025 yılında 1 milyon 549 bin trafik kazası oldu

    Korsanlığın zirvesindeki ABD'den ilginç açıklama: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması "korsanlık"

    Trump'tan İran'a: Beyaz bayrağı sallayın

    BioNTech, 1860 kişiyi işten çıkaracak

    Brent petrol 100 doların altına geriledi

    Terörist, korsan ve haydut İsrail'den hiç korkmuyorlar: ''Gazze'ye ulaşmaya kararlıyız"

    Gazetecilere baskıya son verin

    İnsanlık neden susuyor? DOĞU TÜRKİSTAN’DA ZULÜM SÜRÜYOR

    AKP: Gündemimizde ara zam yok

    Trump’ın barış planına ne oldu? İşgali reddediyoruz

    İran Kirmanşah'da 5 büyüklüğünde deprem

    ABD’de Kur’ân sadâsı

    Yıldırım isabet eden minare yıkıldı

    Şampiyonlar Ligi'nin ilk finalisti Arsenal rakibini bekliyor

    Kadına şiddete “ama”sız “hayır”

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Sanchez: AB kollarını kavuşturup bekleyemez
    Genel

    Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: Arsenal-Paris Saint-Germain
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    "Askeri olarak yenilmiş durumdalar"
    Genel

    İsrail'e en çok silah satan AB ülkeleri: Fransa, Almanya ve Yunanistan

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.