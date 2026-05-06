AKP: Gündemimizde ara zam yok

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gündeme gelen ara zam taleplerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Şu anda hal-i hazırda bu mahiyette gündemimizde herhangi bir çalışma yok” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Nisan ayı enflasyonun aylık yüzde 4,18, yıllık ise yüzde 32,37 açıklandığı, Memur-Sen’den ‘ara zam’ talebi geldiği hatırlatılarak “Ara zamla ilgili olarak sizin görüşünüzde bir çalışma var mı” sorusu üzerine Güler, “Şu anda hal-i hazırda bu mahiyette gündemimizde herhangi bir çalışma yok” dedi. Haber Merkezi

