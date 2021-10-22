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22 EKİM 2021 CUMA - YIL: 52

Her gün binlerce kez öldüm

22 Ekim 2021, Cuma 18:59
İSRAİL HAPİSHANESİNDEN ÇIKAN FİLİSTİNLİ ANNE NESRİN EBU KUMEYL, 6 YIL SONRA ÇOCUKLARINA KAVUŞTU: “HAPİSHANEDE ÇOCUKLARIMA HASRETİMDEN HER GÜN BİNLERCE KEZ ÖLDÜM.”

İsrail tarafından 2015’te tutuklandığında en küçüğü 8 aylık olan 7 evlâdını geride bırakan Fi-listinli Nesrin Ebu Kumeyl, 6 yıl sonra çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. İsrail hapishanesinden Pazar günü serbest bırakılan, ancak ailesinin yaşadığı Gazze’ye geçişine önceki gün izin verilen Ebu Kumeyl, 6 yıldır uzak kaldığı ailesine kavuştu. Filistinli kadın Gazze’de tebrik için kurulan kabul çadırında çocukları ile birlikte kendisini ziyaret edenleri karşıladı. Ebu Kumeyl, henüz 8 aylıkken ayrılmak zorunda kaldığı 7 yaşındaki oğlu Ahmed’e ise ayrı ilgi gösterdi.      

Hâlâ çocuklarıma kavuştuğuma İnanamıyorum    

 Ebu Kumeyl, 6 yıllık ayrılıktan sonra çocuklarıyla ilk gecesinde hissettiklerini şöyle anlattı: “Odalarındayken uyumadım, çocuklarımla evimde miyim diye rüya görüp görmediğimi anlamaya çalıştım. Hâlâ çocuklarıma kavuştuğuma inanamıyorum. Her saniye onları kontrol ediyor ve kalabalığa rağmen yanımda olmalarını istiyorum.” Ebu Kumeyl, bir annenin çocuklarından bu kadar uzun süre ayrı kalmasının çok zor olduğunu belirterek, “Hapishanede çocuklarıma hasretimden her gün binlerce kez öldüm. Bir annenin neşesi, çocukları gözünün önünde büyürken onları izlemek ve gelişimlerinin her aşamasını takip etmektir.” diye konuştu. Çocuklarıyla ilk sabahını erken kalkarak değerlendirmeye çalıştığını aktaran Filistinli anne, şunları söyledi: “Yorgunluk ve halsizliğe rağmen yeniden doğmuş gibiyim. Sabah saatlerinden itibaren çocuklarımı izledim. Kahvaltıyı erken yaptık ve bu hayatımın en güzel kahvaltısıydı. Etrafımdaki herkes 6 yıllık bir üzüntüden sonra gülüyordu.” Annesi hapisteyken kardeşleriyle ilgilenen 17 yaşındaki Amira, 6 yıllık dönemde kardeşlerinin “küçük annesi” olduğunu ve onlarla özel bir ilişki kurduğunu ifade etti.

AA

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