Tetikçilik “istihdam alanı” oldu

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, sosyal medyada paylaşımlarıyla tanınan Engin ve Dilan Polat’ın koruması Can Polat’ın öldürülmesine ilişkin soruşturma dosyasındaki ayrıntıları aktardı.

Saymaz, dosyada yer alan şüphelilerin profilleri üzerinden yeni nesil suç örgütlerinin yoksul, eğitimsiz ve işsiz gençlere sosyal medya aracılığıyla nasıl ulaştığını yazdı. Saymaz, milyonlarca işsiz gencin suç örgütleri için potansiyel hedef haline geldiğine dikkat çekerek, çetelerin ekonomik sıkışmışlığı ve gelecek kaygısını fırsata çevirdiğini belirtti. Suç örgütlerinin yalnızca tetikçi bulmadığını, silah, konaklama, ulaşım, para transferi ve kaçış güzergâhı gibi alanlarda da organize bir lojistik ağ kurduğunu vurgulayan Saymaz, bu tablonun gençler açısından yeni ve tehlikeli bir sömürü düzenine dönüştüğünü ifade etti. Saymaz, “Suç örgütleri artık bir ekmek kapısı. Tetikçilik bir istihdam alanı” değerlendirmesinde bulundu. Haber Merkezi

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