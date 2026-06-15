Memur sayısı arttı

SGK tarafından yayınlanan Mart ayı verilerine göre, emekli olup çalışmaya devam edenler hariç tutulduğunda toplam kayıtlı çalışan sayısı bir önceki aya göre 51 bin 726 kişi artarak 23 milyon 376 bin 400 kişiye ulaştı.

Ekonomim’in haberine göre, istihdam piyasasının temel bileşenleri olan yasal statülere göre çalışan dağılımında Mart ayı verileri şu şekilde gerçekleşti: İş yerinde sözleşmeli ve ücretli olarak çalışanların sayısı, Mart ayında bir önceki aya göre 54,9 bin kişi, geçen yılın aynı ayına göre ise 385,6 bin kişi arttı. Bu gruptaki toplam çalışan sayısı 16 milyon 672 bin kişiye ulaştı. Memur statüsünde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 14,2 bin, geçen yılın Mart ayına göre 38 bin kişi artarak 3 milyon 688,5 bin kişiye yükseldi. Yaş sınırına kadar çalışma eğiliminin yüksek olması sebebiyle memur emeklilik hızının görece yavaş seyrettiği ve 2025 sonuna kıyasla bu kategoride bir azalma yaşanmadığı belirtildi. Haber Merkezi

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