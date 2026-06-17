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17 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Ekonomik başarı demokrasiye bağlı

17 Haziran 2026, Çarşamba 10:27
Alman iş dünyasındaki yöneticilerin dörtte üçünden fazlası, istikrarlı bir demokrasi olmadan şirketlerinin ekonomik başarıya ulaşamayacağı görüşünde.

Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre, iş dünyasındaki yöneticilerin dörtte üçünden fazlası, şirketlerinin ekonomik başarısının istikrarlı bir demokrasiye bağlı olduğunu düşünüyor. Kamuoyu araştırma grubu YouGov tarafından Avrupa Hareketi Almanya adına gerçekleştirilen anket kapsamında 18-27 Mayıs tarihleri arasında Almanya genelinde 505 şirket yöneticisiyle görüşüldü. Bu kişilerin yönettiği şirketlerin de en az 50 çalışanının olması şartı arandı. Sonuçları Pazar günü açıklanan araştırma, ankete katılanların yüzde 78’inin, şirketlerinin geleceğiyle demokratik istikrar arasında bir bağlantı gördüğünü ortaya koydu.

AB üyeliği şirketlere güç katıyor

Katılımcıların yüzde 44’ü, istikrarlı bir demokrasiyi, uzun vadeli plan yapabilme imkânı, yatırım ve ekonomik kalkınma için önemli bir ön şart olarak tanımladı. Yüzde 9’luk kesim ise istikrarlı bir demokrasiyi, şirketleri için kritik önemde bulduklarını belirtti.

Yöneticilerin yüzde 25’i, istikrarlı bir demokrasinin, istikrarlı bir iş ortamının parçası olması gibi sebeplerle şirketler açısından dolaylı olarak önem taşıdığı görüşünde. Katılımcıların yalnızca yüzde 17’si “demokratik istikrarın öncelikle toplum için önemli olduğu, ancak bir şirketin ekonomik başarısıyla pek ilgisi bulunmadığı” görüşüne iştirak etti.

DW Türkçe’nin haberine göre, ankete katılan yöneticilerin yüzde 58’i Almanya’nın AB üyeliğini şirketlerinin yararına bulduğunu belirtti.

Haber Merkezi

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