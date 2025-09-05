"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2025 CUMA - YIL: 56

"Hindistan ve Rusya'yı en karanlık ve derin Çin'e kaptırdık"

05 Eylül 2025, Cuma 16:54
ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Rusya'nın Çin ile derinleşen ilişkilerine ilişkin, "Görünüşe bakılırsa Hindistan ve Rusya'yı en c karanlık ve derin Çin'e kaptırdık." ifadesini kullandı.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin bir arada olduğu fotoğrafı paylaştı.

Paylaşımda, Trump, son dönemde Hindistan, Rusya ve Çin arasındaki güçlenen işbirliğine yönelik, "Görünüşe bakılırsa Hindistan ve Rusya'yı en karanlık ve derin Çin'e kaptırdık. Birlikte uzun ve müreffeh bir gelecekleri olsun." ifadesini kullandı.

Başkan Trump, 2 Eylül'de katıldığı bir radyo programında ​​Rusya ile Çin arasında oluşabilecek "güç ekseninden endişe duymadığını" vurgulamıştı.

ABD'nin "dünyanın en güçlü askeri güçlerine" sahip olduğunu, bu ülkelerin askeri güçlerini asla ABD'ye karşı kullanmayacaklarını savunan Trump, "İnanın bana, bu, yapabilecekleri en kötü şey olur." diye konuşmuştu.

Temmuz sonunda da Trump'ın Hindistan'a "Rus petrolü aldığı" gerekçesiyle yüzde 25'in üzerine ilave yüzde 25 gümrük tarifesi uygulama kararı almasının ardından iki ülke arasındaki gerilim tırmanmıştı.

Öte yandan Çin Devlet Başkanı Şi'nin son günlerde Hindistan ve Rusya liderleriyle yaptığı zirveler, Asya'daki diplomatik dengelerin Pekin'in lehine kaydığı yorumlarını da beraberinde getirdi.

AA

Okunma Sayısı: 243
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "İsrail'in bizi durdurmaya yönelik her girişimi yasa dışıdır"

    102 yaşında Fuji Dağı'nın zirvesine tırmandı

    Meteoroloji yurdun kuzeybatı kesimlerini uyardı

    KPSS süreci 7 Eylül'de başlayacak

    "Hindistan ve Rusya'yı en karanlık ve derin Çin'e kaptırdık"

    Hac başvuruları bugün sona eriyor

    Müsbet hareket nedir? -2

    Fransız Milletvekili Mesmeur: Gazze’de yaşananlar, videoya alınan ilk soykırım!

    Kırtasiye fiyatları uçtu

    Kitapta üretim düştü

    İsrail askerleri yasa dışı Ürdün'e girdi, geri gönderildi

    "Gazze'den ayrılmaları için Refah kapısını açabilirim, ancak Mısır derhal kapatacaktır."

    UNRWA: Gazze'ye 6 aydır yardım ulaştıramıyoruz

    Trump'tan Avrupa'ya: Rus petrolünü almayın

    Gianluigi Donnarumma: Yakın zamanda baba oldum ve Gazze’de yaşananları görmek canımı acıtıyor

    Müsbet hareket nedir?

    Eleştirel düşünce nedir?

    Google çöktü

    Putin'e "Texas valisi" benzetmesi yaptı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Gianluigi Donnarumma: Yakın zamanda baba oldum ve Gazze’de yaşananları görmek canımı acıtıyor
    Genel

    Putin'e "Texas valisi" benzetmesi yaptı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    UNRWA: Gazze'ye 6 aydır yardım ulaştıramıyoruz
    Genel

    Trump'tan Avrupa'ya: Rus petrolünü almayın
    Genel

    İsrail askerleri yasa dışı Ürdün'e girdi, geri gönderildi
    Genel

    "Gazze'den ayrılmaları için Refah kapısını açabilirim, ancak Mısır derhal kapatacaktır."
    Genel

    Kırtasiye fiyatları uçtu
    Genel

    Google çöktü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.