Meteoroloji yurdun kuzeybatı kesimlerini uyardı

05 Eylül 2025, Cuma 17:28
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzeybatı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik), Kütahya ve Düzce çevreleri ile Bolu'nun batısında gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

