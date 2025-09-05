"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2025 CUMA - YIL: 56

İsrail askerleri yasa dışı Ürdün'e girdi, geri gönderildi

05 Eylül 2025, Cuma 10:43
İsrail askerlerinin geçen hafta Ürdün'e yasa dışı girdiği, gözaltına alınıp sorgulandıktan sonra geri gönderildiği ortaya çıktı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, bir grup İsrail askeri, ülkenin güneyindeki Arava Çölü bölgesindeki sınırı geçerek Ürdün'e girdi.,

Komutanlarının izni ve bilgisi olmaksızın Ürdün'e girdiği belirtilen İsrail askerleri, birkaç yüz metre boyunca ilerledi.

İsrail askerleri, bölgede devriye gezen Ürdün askerleri tarafından durdurulduktan sonra sorgu için askeri kampa götürüldü. Birkaç saat boyunca sorgulanan İsrail askerleri, geri gönderildi.

İsrail ordusu, bir grup askerinin yasa dışı olarak Ürdün'e geçtiğini Haaretz'e doğruladı. Askerlerin hangi birlikte görev yaptığı veya sınırı neden geçtikleri konusunda ise bilgi vermeyi reddetti.

Abu Dabi merkezli Sky News Arabia televizyonu Ürdün'e giren İsrail askeri sayısını sekiz olarak açıkladı.

AA

Okunma Sayısı: 363
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransız Milletvekili Mesmeur: Gazze’de yaşananlar, videoya alınan ilk soykırım!

    Kırtasiye fiyatları uçtu

    Kitapta üretim düştü

    İsrail askerleri yasa dışı Ürdün'e girdi, geri gönderildi

    "Gazze'den ayrılmaları için Refah kapısını açabilirim, ancak Mısır derhal kapatacaktır."

    UNRWA: Gazze'ye 6 aydır yardım ulaştıramıyoruz

    Trump'tan Avrupa'ya: Rus petrolünü almayın

    Gianluigi Donnarumma: Yakın zamanda baba oldum ve Gazze’de yaşananları görmek canımı acıtıyor

    Eleştirel düşünce nedir?

    Google çöktü

    Putin'e "Texas valisi" benzetmesi yaptı

    Merhum babasının isteğini bu şekilde yerine getirdi

    Samsung, Galaxy Tab S11 serisini tanıttı - 'Çok boyutlu yapay zeka ön planda'

    Kastamonu'daki yangınlarda 2736 hektar alan zarar gördü

    DSÖ'den Afganistan'a acil yardım çağrısı

    Afganistan'da 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

    'ABD'nin nihai bir ateşkes önerisine Hamas da onay verdi' iddiası

    Düzce ve Bursa’daki yangınlar kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları devam ediyor

    Hafta sonu hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Gianluigi Donnarumma: Yakın zamanda baba oldum ve Gazze’de yaşananları görmek canımı acıtıyor
    Genel

    Putin'e "Texas valisi" benzetmesi yaptı
    Genel

    UNRWA: Gazze'ye 6 aydır yardım ulaştıramıyoruz
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Trump'tan Avrupa'ya: Rus petrolünü almayın
    Genel

    İsrail askerleri yasa dışı Ürdün'e girdi, geri gönderildi
    Genel

    "Gazze'den ayrılmaları için Refah kapısını açabilirim, ancak Mısır derhal kapatacaktır."
    Genel

    Kırtasiye fiyatları uçtu
    Genel

    Kitapta üretim düştü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.