ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2025 CUMA

102 yaşında Fuji Dağı'nın zirvesine tırmandı

05 Eylül 2025, Cuma 17:31
Japonya'da 102 yaşındaki dağcı Akuzawa Kokiçi , 3 bin 776 metre yüksekliğindeki Fuji Dağı'nın zirvesine çıkan en yaşlı kişi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Akuzawa ve ekibi, 3 bin 776 metreyle Japonya'nın en yüksek dağına ulaşmadan önce iki gece kamp kurdu.

70 yaşındaki kızı, torunu ve 4 kişilik dağcılık ekibiyle zorlu tırmanışı gerçekleştiren Akuzawa, Fuji Dağı'nın zirvesine çıkan en yaşlı kişi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Akuzawa, 96 yaşındayken de Fuji Dağı'na tırmanan en yaşlı kişi olarak kayıtlara geçerken, aradan geçen 6 yılda kalp rahatsızlığı dahil bir dizi sağlık sorunu yaşadı.

Akuzawa, 5 Ağustos'ta Fuji Dağı'na tırmanışının yarısında pes etmek üzere olduğunu ancak yakınlarının desteğiyle zirveye ulaştığını söyledi.

Fuji Dağı'na tırmanışından önce 3 aylık antrenman yaptığını dile getiren Akuzawa, bu sürede her sabah saat 5'te uyanarak yürüyüş ve tırmanma egzersizleri gerçekleştirdiğini kaydetti.

Akuzawa, Fuji Dağı'nın zor bir dağ olmadığını ancak bu sefer 6 yıl öncesine göre zor olduğuna dikkati çekerek, "Daha önce hiç bu kadar zayıf hissetmemiştim. Ağrım yoktu ama neden bu kadar yavaş olduğumu ve neden hiç dayanıklılığım olmadığını merak edip duruyordum. Fiziksel sınırımı çoktan aşmıştım ve bunu ancak diğer herkesin gücü sayesinde başardım." diye konuştu.

İlk olarak 14 yaşında dağcılığa ilgi duymaya başladığını anlatan Akuzawa, motivasyonuna ilişkin, "Tırmanmayı seviyorum. Dağda arkadaşlık kurmak kolay." dedi.

Ülkenin ulusal simgelerinden biri olan ve "UNESCO Dünya Miras Listesi"nde bulunan 3 bin 776 metre yüksekliğindeki Fuji Dağı, Yamanaşi ve Şizuoka eyaletleri arasında yer alıyor.

AA


