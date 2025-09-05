Google çöktü

Google ve YouTube başta olmak üzere Google hizmetlerine erişimde kesinti yaşandı. Dünyanın en büyük arama motoru Google’un hizmetlerine Türkiye’de erişilemiyor.

Google ve ona bağlı mail servisi olan Gmail ile YouTube’a erişim sağlanamıyor. Öte yandan Spotify’a da erişilemiyor. Kullanıcılar arama motoru ve bağlı platformlara erişimde güçlük çektiğini bildiriyor. Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve millî ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor” açıklamasını yaptı. Haber Merkezi

