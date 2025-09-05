Kırtasiye fiyatları uçtu

2025-2026 eğitim yılının başlamasıyla birlikte “Okula Dönüş” dönemi ailelerin bütçesini zorluyor. TÜKİD verilerine göre bir okul çantasının maliyeti 5 bin liraya kadar ulaşıyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılının 8 Eylül Pazartesi günü başlamasıyla birlikte yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen ders başı yapacak. Yaz tatilinin son günlerinde hız kazanan ve artık “Okula Dönüş” olarak adlandırılan bu dönem, kırtasiyeden teknolojiye kadar birçok sektörde hareketlilik oluşturarak yılın en önemli alışveriş süreçlerinden biri haline geldi. Dünya’nın haberine göre, Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) verileri, ailelerin bu dönemde karşılaştığı maliyetleri gözler önüne seriyor. 2024 yılında eksiksiz bir okul çantasının maliyeti 1.980 lira iken, 2025 yılı fiyatlarına göre bu rakamın 2 bin ila 5 bin lira arasına yükseldiği belirtiliyor. Enflasyon ve artan maliyetlerin etkisiyle fiyatlar daha da yükselebilirken, kırtasiye malzemelerinin büyük bir kısmının ithal olması, döviz kurlarındaki dalgalanmaları doğrudan fiyatlara yansıtıyor.

Kırtasiye denetimi

Hepsiburada’nın “Okula Geri Dönüş Alışveriş Dinamikleri Araştırması” dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre, veliler bu dönemde alışverişlerini tek seferde yapmak yerine, indirim ve kampanyaları takip ederek zamana yaymayı tercih ediyor. Bütçe planlamasına odaklanan araştırma, ailelerin okul alışverişi için ortalama 9.800 TL ayırdığını gösteriyor. Ancak, ayakkabı ve giyim harcamaları, bütçe aşımında ilk sıralarda yer alan kategoriler olarak öne çıkıyor. Ödeme yöntemlerinde ise kredi ve banka kartları tercih edilirken, velilerin en çok 3 ve 6 taksit seçeneklerini uygun bulduğu belirtiliyor. Ticaret Bakanlığı’nın “Okula Dönüş” dönemi öncesi 81 ilde yaptığı kırtasiye denetimlerinde ise, 722 binden fazla ürün incelendi, 4.816 ihlal tespit edildi ve 15 milyon TL’yi aşkın idarî para cezası kesildi.

