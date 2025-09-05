"Gazze'den ayrılmaları için Refah kapısını açabilirim, ancak Mısır derhal kapatacaktır."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Gazze'den ayrılmak, her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, sosyal medya hesabında "Abu Ali Express" kanalına verdiği röportajda, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden zorla göç ettirilmesine karşı Mısır'ın güçlü muhalefetine değindi.

"Gazze'nin yeniden inşası için farklı planlar var, ancak nüfusun yarısı Gazze'den çıkmak istiyor. Bu toplu bir sürgün değil." iddiasında bulunan Netanyahu, şunları kaydetti:

"Gazze'den ayrılmak, her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah kapısını onların çıkışı için açabilirim, ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır."

Netanyahu ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'la neredeyse her konuda hemfikir olduklarını ifade etti ancak bu konuda detaylı bir açıklama yapmadı.

İsrail basınına göre, ordu gelecek hafta Gazze kentini boşaltmaya hazırlanıyor

Öte yandan, İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberine göre, İsrail'in "Gideon'un Savaş Arabaları 2" operasyonu gelecek hafta büyük bir hava saldırısı, ardından Gazze kentinin kontrolünü tamamen ele geçirme ve Filistinlileri tahliye etmeyi amaçlayan bir kara operasyonunu" içerecek.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze kentini kuşatıp Filistinlileri bölgeden uzaklaştırdıktan sonra tamamını işgal etmeyi amaçlayan ​​​​​​​"Gideon'un Savaş Arabaları 2" adlı operasyonun resmen başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, yaklaşık 4 haftadır Gazze kentinde devasa yıkımlar yaparken, bölgedeki Filistinlilere yönelik 1000'den fazla kişinin ölümüne ve binlercesinin de yaralanmasına sebep olan geniş çaplı saldırılar ve bombardımanlar gerçekleştiriyor.

Kahire yönetimi, İsrail'in Filistin halkını, Gazze Şeridi veya Batı Şeria'daki tarihi topraklarından zorunlu veya gönüllü şekilde herhangi bir bahane veya isimlendirme adı altında tehcir etmeye yönelik planlarını kesinlikle reddettiğini ifade ediyor.

Mısır, Filistinlileri yerinden etmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşasını amaçlayan bir plan sunmuştu. Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından onaylanan "Arap planı"nın maliyetinin 5 yıla yayılarak yaklaşık 53 milyar dolar olacağı bildirilmişti.

Buna karşın Tel Aviv ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planını destekleyerek Mısır'ın planına karşı çıkmıştı.