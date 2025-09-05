Kitapta üretim düştü

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) verilerine göre 2025’in ilk sekiz ayında kitap üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 küçülme gerçekleşti.

Danimarka'dan 'okuma krizi'ne çözüm: Kitap vergisini kaldırıyor YAYFED Ağustos 2025 bandrol verilerini açıkladı. Yayımcılar, bu yıl Ağustos ayında 42 milyon 344 bin 543 adet kitap üretti. 2024 yılının aynı ayındaki bu rakam 40 milyon 927 bin 588 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yıla oranla bu yıl Ağustos ayında yaklaşık yüzde 3 oranında bir büyüme sağlandığı görüldü. Yılın ilk sekiz ayı dikkate alındığında ise, 2024 yılında gerçekleşen kitap üretim adedi 282 milyon 619 bin 278 iken, 2025 yılındaki üretim 271 milyon 436 bin 269 adette kaldı. Son iki yılın ilk sekiz ayındaki toplam kitap üretimi karşılaştırıldığında, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4 oranında küçülme oldu. Haber Merkezi

