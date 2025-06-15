İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevinden Bayburt’ta gerçekleştirilen CHP mitingi için yazdığı mektupta,

“Bile isteye, millî iradeyi hiçe sayarak, bu canım ülkeyi sadece kendileri ve yandaşları için yaşanabilir, diğer herkesin sıkıntı çektiği bir hale getirdiler. Yetmedi; koltuklarını kaybetmek korkusu ile titreyerek, karşılarına dikilen herkese ceza yağdırmaya başladılar. Onlar zalim oldular, bizler mazlum. Onlara zalimlik çok yakıştı. Biz ise onlar gibi zalim olmaktansa, mazlum olmayı tercih ederiz” ifadelerini kullandı. Bayburt - Anka

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