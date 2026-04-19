"Hürmüz Boğazı'ndan biz geçemiyorsak başkası da geçemez"

19 Nisan 2026, Pazar 02:49
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçemediği durumda başkalarının da geçemeyeceğini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre Kalibaf, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin konuştu.

Kalibaf, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran'a karşı ablukayı devam ettirdiğini hatırlatarak, "Bugün Boğaz'da (Hürmüz) trafik varsa bunun nedeni boğazın bizim kontrolümüzde olmasıdır." dedi.

ABD'nin son günlerde ilan ettiği ablukayı "düşüncesizce" bir karar olarak nitelendiren Kalibaf, "Biz Hürmüz Boğazı'ndan geçemiyorsak başkalarının geçmesinin imkanı yoktur." ifadesini kullandı.

Kalibaf, "Amerika ablukayı kaldırmazsa Hürmüz Boğazı'ndaki trafik kesinlikle kısıtlanacak." diye konuştu.

Pakistan'da ABD ile yürütülen görüşmelerde Hürmüz Boğazı konusunda yaşadıkları bir konuşmayı da anlatan Kalibaf, "İslamabad'daki ABD heyetine dedim ki, 'Mayın gemileriniz bulunduğu yerden biraz daha ilerlerse kesinlikle ateş edeceğiz.' Geri dönme emrini vermek için 15 dakika istediler ve (emir) verdiler." ifadelerini kullandı.

AA

    Şiddete karşı seferberlik çağrısı - Mazeret değil, çözüm üretin

    Çocuklarımızı dijital dünyadan koruyalım

    'Çok yakında 70 yıldır beklenen gün gelecek'

    Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı

    İlk adım, ekran kaydırmayı bırakmak

    Fenerbahçe'nin borcu 27 milyarı geçti

    İlk Hac kafilesi yola çıktı

    Polisler okullarda

    İsrail esirlere işkence yapıyor

    Geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi

    Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını duyurdu

    Afganistan'ın Pakistan sınırında 5,3 büyüklüğünde deprem

    "Çok yakında, 70 yıldır beklenen gün gelecek"

    Niğde’de 111 hafız icazet aldı

    Sorumlu yayıncılık yapılmalı

    İyi örnek olamadık

    Yeni Asya’dan Demokrat Parti’ye ziyaret - Türkiye’nin ihtiyacı: Hak, hukuk, hürriyet ve demokrasidir

    Dinç: Hayırla meşgul olmamız lâzım

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    "Hürmüz Boğazı'ndan biz geçemiyorsak başkası da geçemez"
    Genel

    Şiddete karşı seferberlik çağrısı - Mazeret değil, çözüm üretin
    Genel

    Çocuklarımızı dijital dünyadan koruyalım
    Genel

    'Çok yakında 70 yıldır beklenen gün gelecek'
    Genel

    Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı
    Genel

    İlk adım, ekran kaydırmayı bırakmak
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Yeni Asya Neşriyat Kayseri kitap fuarında: “Okuyan ve okutan şehir”

