"Hürmüz Boğazı'ndan biz geçemiyorsak başkası da geçemez"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçemediği durumda başkalarının da geçemeyeceğini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre Kalibaf, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin konuştu. Kalibaf, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran'a karşı ablukayı devam ettirdiğini hatırlatarak, "Bugün Boğaz'da (Hürmüz) trafik varsa bunun nedeni boğazın bizim kontrolümüzde olmasıdır." dedi. ABD'nin son günlerde ilan ettiği ablukayı "düşüncesizce" bir karar olarak nitelendiren Kalibaf, "Biz Hürmüz Boğazı'ndan geçemiyorsak başkalarının geçmesinin imkanı yoktur." ifadesini kullandı. Kalibaf, "Amerika ablukayı kaldırmazsa Hürmüz Boğazı'ndaki trafik kesinlikle kısıtlanacak." diye konuştu. Pakistan'da ABD ile yürütülen görüşmelerde Hürmüz Boğazı konusunda yaşadıkları bir konuşmayı da anlatan Kalibaf, "İslamabad'daki ABD heyetine dedim ki, 'Mayın gemileriniz bulunduğu yerden biraz daha ilerlerse kesinlikle ateş edeceğiz.' Geri dönme emrini vermek için 15 dakika istediler ve (emir) verdiler." ifadelerini kullandı. AA

