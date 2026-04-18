Sorumlu yayıncılık yapılmalı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen olayların çok yönlü ele alınması gerektiğine dikkat çeken Türkiye Psikiyatri Derneği, “Olayların haberleştirilme biçimine de azami özen gösterilmesi gerekiyor” uyarısında bulundu.

Türkiye Psikiyatri Derneği, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarının yalnızca adlî ve idarî boyutlarıyla değil; çocuk ruh sağlığı, eğitim hakkı ve toplumsal huzur açısından da ele alınması gereken çok yönlü krizler olduğunu bildirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki saldırıların yalnızca doğrudan etkilenenleri değil, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve sosyal medya üzerinden görüntülere maruz kalan tüm kesimleri yoğun şekilde sarsabileceği belirtildi.

Şiddete özendirmemeli

Olayların haberleştirilme biçimine azamî özen gösterilmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, “Şiddet olaylarının özendirici, dramatize edici ya da faile dikkat çekici biçimde sunulması, ruhsal açıdan kırılgan bireyler üzerinde olumsuz etkiler doğurabilir. Görsel materyallerin yaygın dolaşıma sokulması, haberin sık sık tekrarlanması hem travmatik etkileri artırabilir hem de taklit riskine katkıda bulunabilir. Bu tür dönemlerde sorumlu yayıncılık, koruyucu ruh sağlığı yaklaşımının önemli bir parçasıdır.” ifadelerine yer verildi.

Saldırıların bazı kişilerde akut stres belirtilerine, uyku problemlerine ve odaklanma güçlüğüne yol açabileceği hatırlatılan açıklamada, çocuklarla kurulacak iletişimin gelişim düzeyine uygun, dürüst ve sakin olması gerektiği ifade edildi.

Erken destek, krizlerin derinleşmesini önleyebilir

Ruhsal açıdan zorlanan, korku, çaresizlik, yoğun kaygı, uyku bozukluğu, sürekli tetikte olma, kendine ya da başkasına zarar verme düşünceleri yaşayan herkesin gecikmeden profesyonel destek alması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada “Erken destek, krizlerin derinleşmesini önleyebilir.” ifadesine yer verildi.