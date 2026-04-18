İsrail esirlere işkence yapıyor

18 Nisan 2026, Cumartesi 16:23
Filistin İnsan Hakları Merkezi (PCHR), İsrail’in Filistinli esirlere yönelik ihlallerinde, özelikle işkence, zorla kaybetme ve keyfi tutuklama konularında “benzeri görülmemiş” bir artış yaşandığını bildirdi.

Gazze merkezli Filistin İnsan Hakları Merkezi (PCHR), 17 Nisan Filistinli Esirler Günü münasebetiyle yayınladığı açıklamada, İsrail’in “savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar” olarak nitelendirilebilecek uygulamalarıyla binlerce Filistinli esiri, hayatlarını tehdit eden ağır tutukluluk koşullarında tuttuğu belirtildi. Açıklamada, “Filistinli Esirler Günü’nde işkence, zorla kaybet- me ve keyfi tutuklamalarda benzeri görülmemiş bir artışa tanık oluyoruz” denildi.

Yüzlerce esirin akıbeti gizleniyor

İsrail hapishanelerinden serbest kalan Filistinli esirlerin şahitliklerine dikkat çekilen açıklamada, esirler şahitlikleri, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin şiddet, uykusuz bırakılma, aç bırakılma, tıbbî ihmal ve cinsel şiddet gibi çeşitli ağır işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını belgelediği kaydedildi. Birçok Filistinli esirin tek kişilik hücrelerde tutularak avukatları, aileleri veya Uluslararası Kızılhaç Komitesi’yle görüştürülmediği aktarılan açıklamada, İsrail makamlarının ayrıca zorla kaybetme suçu sayılacak düzeyde Filistinli yüzlerce esirin akıbetini gizlemeye devam ettiği ifade edildi.

Tehlikeli tırmanış

Tel Aviv yönetiminin Filistinli esirlere yönelik artırdığı ihlallerin, 7 Ekim 2023’ten beri uygulanan sistematik ihlallerin bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail’in bu ihlaller çerçevesinde kadın, çocuk ve hayati sektörlerde çalışan işçiler de dahil Filistinli halkına karşı toplu gözaltı operasyonları yürüttüğüne işaret edildi. İsrail’in Filistinli esirlere yönelik çıkardığı idam yasasına da değinilen açıklamada, İsrail’in Filistinli esirlere yönelik cezalandırma politikalarında tehlikeli bir tırmanış yaşandığı uyarısında bulundu. 

BM: Gazze’nin hiçbir yeri güvenli değil

Birleşmiş Milletler (BM), ateşkese rağmen İsrail’in saldırılarının devam ettiği Gazze’de yaşayan Filistinliler için “garanti edilmiş bir güvenliğin” olmadığını bildirdi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze’deki 5 bölgenin tamamına hala İsrail tarafından saldırı düzenlendiğine dair raporları paylaşarak, bu saldırıların, “hava saldırıları, top atışları, deniz kuvvetleri ateşi ve silahlı çatışmalar” şeklinde gerçekleştiğini ve can kayıplarına yol açtığını aktardı. Dujarric, bu saldırılar sırasında mermilerin Deyr el-Belah’ta bulunan BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir sağlık merkezine isabet ettiğini, “hasara ve yaralanmalara” sebep olduğunu dile getirdi. Hayatî risklere rağmen insanî yardım kuruluşları tarafından bölge halkına desteğin mümkün olduğunca sürdürüldüğünün altını çizen Dujarric, sivil altyapıların her zaman korunması ve hedef alınmaması gerektiğini söyledi.

 

AA

    Polisler okullarda

    İsrail esirlere işkence yapıyor

    Geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi

    Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını duyurdu

    Afganistan'ın Pakistan sınırında 5,3 büyüklüğünde deprem

    "Çok yakında, 70 yıldır beklenen gün gelecek"

    Niğde’de 111 hafız icazet aldı

    Sorumlu yayıncılık yapılmalı

    İyi örnek olamadık

    Yeni Asya’dan Demokrat Parti’ye ziyaret - Türkiye’nin ihtiyacı: Hak, hukuk, hürriyet ve demokrasidir

    Dinç: Hayırla meşgul olmamız lâzım

    Ayıplı tasarı geri çekildi

    Reyting baskısı şiddeti büyütüyor

    Mamdani: Savaş için paramız var, fakirler için yok

    Ateşkes yapıldı, işgal sürecek - BM: Gazze ateş altında

    Ahmet Davutoğlu: 23 Nisan kutlamaları iptal edilmeli

    İslam karşıtlarının yıllarca hedefindeki Bendigo Camisi Avustralya'da törenle ibadete açıldı

    Kocaeli'de seyir halindeki araçtan ateş açıldı, mermiler okula isabet etti

    Lübnan'daki ateşkes süresinin sonuna kadar tüm ticari gemilere açık olacak

